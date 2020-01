Los taxis robot serán muy pronto una realidad

Las Vegas, EU.- Los taxis robots, bautizados como "robotaxi", serán muy pronto una realidad tras las avanzadas pruebas hechas con vehículos autónomos, anunció este miércoles en Las Vegas la empresa Mobileye.

La fase de prueba del proyecto se hará este año en tres ciudades: París, Tel Aviv (Israel) y Daegu City (Corea del Sur), explicó Ammon Shashua, director general de Mobileye durante la mayor feria de electrónica de consumo del mundo, CES, en Las Vegas, Nevada.





Mobileye, una empresa subsidiaria de Intel, desarrolla tecnología avanzada de detección y procesamiento de imágenes para la industria automotriz con sistemas avanzados de asistencia a la conducción basados en la visión que evitan accidentes.

Foto: @Mobileye

Shashua estimó que los taxis autónomos sin conductor pueden ser operativos en 2025 y en la mayoría de los casos se tratará de vehículos eléctricos que contaminarán menos además de reducir los riesgos de accidentes.

La tecnología de Mobileye para el auto autónomo se basa en una docena de cámaras computarizadas que recopilan la información constante de todo lo que rodea al vehículo y que superan al ser humano al volante.

A jam packed 6-minute live show about Mobileye's technological leadership and autonomous mobility-as-a-service strategy awaits you at booth 7506 in the North Hall of the LVCC – don't miss it at the top of every hour! #CES2020 pic.twitter.com/F84UcKhN54 — Mobileye (@Mobileye) 8 de enero de 2020

Solo se ha detectado un error de conducción no grave durante las pruebas acumuladas de 10 millones de horas de conducción, lo que equivale a manejar 2 horas diarias durante 10 años.

La cantidad ingente de data que producen las cámaras crea un entorno instantáneo en 3D.

"Si un automóvil estacionado abre la puerta, el sistema lo detecta instantáneamente, antes que el ojo humano", afirmó Shashua.

Foto: @Mobileye

La tecnología de movilidad inteligente de esta compañía tiene aplicaciones mucho más allá del vehículo autónomo como el mapeo de las carreteras y de las zonas por las que se desplaza, además del análisis de su estado.

"Para las ciudades inteligentes nuestros vehículos autónomos pueden rastrear el estado de las carreteras, si hay baches o agujeros, desniveles, roturas de calzada, imperfecciones. Toda la información se sube a la nube y se crea un mapa detallado", agregó Shashua.

"Esta información -prosiguió- es de gran valor para las ciudades y supone un enorme ahorro a la hora de supervisiones y arreglos".

Now that you’ve heard the latest from our CEO Amnon Shashua, join us at the Mobileye booth - the live show and demos are ready, and the team is excited to host you! Come on over! LVCC, North Hall, 7506 #CES2020 pic.twitter.com/vaDHxb5hTa — Mobileye (@Mobileye) 7 de enero de 2020

La seguridad es la mayor preocupación en el desarrollo de los vehículos autónomos y, según Ammon Shashua, "el ser humano puede vivir con supuestos y presunciones pero una máquina no y por ello el sistema de conducción autónomo siempre asume en caso de duda el peor escenario y reacciona con la máxima prudencia".

Shashua puso como ejemplo que "si un conductor tiene derecho de paso cuando el vehículo está en un cruce puede decidir seguir adelante aunque no haya visto llegar a otro automóvil".

Foto: @Mobileye

"El vehículo autónomo, por su parte, analiza la situación y ve no solo la llegada de otro automóvil sino también su velocidad para concluir que no debe seguir adelante", detalló Shashua durante la feria CES a la que asisten 170 mil visitantes y 4 mil 500 empresas.

Fundada en Jerusalén en 1999, la empresa Mobileye fue adquirida por Intel en 2017 y su tecnología ha sido adoptada por las mayores firmas automovilísticas del mundo.

Hoy en día más del 70 por ciento de los sistemas L2+ de los automóviles incluyen tecnología de Mobileye como el Nissan Pro Pilot 2.0, el Cadillac Supercruise o el BMW KaFAS 4.