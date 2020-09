Nintendo relanzará juegos de Mario Bros en su 35° aniversario

Nintendo Co Ltd dijo el jueves que reponerá títulos clásicos que incluyen al popular personaje Mario por un tiempo limitado en su exitosa consola Nintendo Switch para celebrar los 35 años desde el lanzamiento del icónico videojuego "Super Mario Bros".

En lanzamiento ayudará a reforzar los juegos disponibles para la Switch antes de la temporada de ventas de fiestas de fin de año y podría aliviar a inversores que han lamentado por largo tiempo la renuencia de la compañía japonesa a sacar mayor provecho de su catálogo de antiguos éxitos.

➡️FIFA 21 aterriza en consolas y PC el 9 de octubre

It's been 35 years since the first #SuperMario Bros. game was released! Check out the Super Mario Bros. 35th Anniversary Direct for news on upcoming Super Mario games and products releasing before Spring 2021!



🎉: https://t.co/t0u3ayagqA pic.twitter.com/qOvXg8Hiad — Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 3, 2020

Tres juegos que incluyen al plomero bigotón -"Super Mario 64" de 1996, "Super Mario Sunshine" de 2002 y "Super Mario Galaxy" de 2007- saldrán a la venta a partir del 18 de septiembre bajo el título "Super Mario 3D All-Stars".

A competitive clash comes to the Mushroom Kingdom! #SuperMarioBros35 is a competitive 35-player online battle where the last Mario standing wins! Beat courses while sending each other enemies you defeat! Coming 10/1 until 3/31 exclusively to #NintendoSwitchOnline. pic.twitter.com/z3bCja79mW — Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 3, 2020

El entusiasmo por el paquete, que incluye la primera incursión de Mario en una plataforma de juegos 3D en lo que fue visto como un importante paso adelante para la industria, podría ser atenuado por la revelación de que sólo estará disponible hasta fines de marzo.

Get your hands on a new piece of history with the Game & Watch: #SuperMario Bros. system! Play Super Mario Bros., Super Mario Bros.: The Lost Levels, a Mario version of Ball, and enjoy a digital clock with 35 little touches. This classic with a new look arrives 11/13. pic.twitter.com/KI9UgHHaoB — Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 3, 2020

Las acciones de Nintendo cotizan en máximos de 12 años, debido a que ha visto una enorme demanda por la consola Switch y por títulos como "Animal Crossing: New Horizons" de consumidores que han recurrido a los videojuegos en medio de la pandemia de coronavirus.

Three Mario adventures in one collection jump on to #NintendoSwitch! With HD visuals, take Super Mario 64, Super Mario Sunshine, and Super Mario Galaxy on the go in #SuperMario3DAllStars. Arriving 9/18 as a limited release until the end of March 2021.https://t.co/zo0Y2TC80N pic.twitter.com/0c74C23f1j — Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 3, 2020

La compañía con sede en Kioto también dijo que lanzará un juguete de "Mario Kart" que podrá ser controlado a través de la Switch, reflejando sus orígenes como fabricante de juguetes, junto a una versión de la consola portátil Game & Watch que incluirá el juego "Super Mario Bros".

















Te recomendamos el podcast ⬇️

Apple Podcasts

Google Podcasts

Spotify

Acast

Deezer