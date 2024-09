Nenis logran iniciar negocios gracias a las redes sociales

Jocelyn Salas se sorprendió cuando al regresar a su trabajo tras la licencia de maternidad la despidieron. Cuenta que le dio mucho coraje, pero fue entonces que decidió emprender su negocio de diseño a través de Facebook.

"Cuando regresé de la incapacidad me dieron las gracias y me echaron del trabajo, no lo podía creer, tenía muchas ganas de regresar a trabajar, ya que me costó mucho encontrar ese trabajo después de estudiar la carrera", compartió a El Sol de México.

Con su bebé en brazos, comenzó a vender diseños personalizados de tazas, lonas, playeras y llaveros a través de su página de Facebook,"Publichispi".

En pocos meses, Jocelyn pudo abrir un local, aunque las ventas digitales seguían siendo su principal fuente de ingresos. Platica que su negocio también ha crecido por los consejos que ha recibido de otras emprendedoras que ha conocido en las redes sociales. Por ejemplo, cuenta que se dan tips sobre cómo hacer entregas de manera segura.

De acuerdo con un estudio de la Secretaría de Economía, nueve de cada 10 mujeres utilizan herramientas digitales para iniciar o impulsar sus negocios.

Se estima que alrededor de 1.2 millones de mujeres están involucradas en este tipo de actividades, generando ventas anuales por 80 mil millones de pesos. Las redes sociales, especialmente Facebook y WhatsApp, son los principales canales de venta utilizados.

Este modelo de negocio ha sido adoptado principalmente por mujeres entre 20 y 54 años, muchas de las cuales son madres o amas de casa que no pueden acceder a empleos asalariados tradicionales debido a sus responsabilidades familiares.

A través de estas plataformas, las "nenis", nombre con el que se les conoce coloquialmente a las mujeres emprendedoras, logran ingresos mensuales promedio de cinco mil 500 pesos, impactando positivamente en el bienestar de 4.9 millones de personas, de acuerdo con Economía.

Antojitos en línea

Después de seis años de desempleo, Andrea Romero encontró en la tecnología una forma de generar ingresos sin descuidar a su familia. Aprovechando las redes sociales, lanzó "Hoja de Maple", un negocio de huaraches artesanales que le ha permitido tener flexibilidad y estabilidad económica.

“Empecé porque necesitaba dinero extra, pero no quería dejar a mi hijo, que estaba por entrar a la secundaria. Abrí una cuenta en Facebook y comencé a vender. Al principio solo preguntaban, pero poco a poco más personas me compraron”, relata Evelyn.

Entre los productos más vendidos por estas emprendedoras se encuentran artículos de moda, salud y belleza, regalos y productos para mascotas