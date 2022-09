Diez consejos para proteger una computadora nueva de las ciberamenazas

León, Gto.- (OEM-Informex).- Cualquier dispositivo nuevo que llega al hogar debe venir acompañado de algunas recomendaciones de seguridad, ya que apenas se conecte a Internet estará expuesto a las distintas formas en que los ciberdelicuentes buscan recolectar datos.

De acuerdo con Camilo Gutiérrez Amaya, jefe de laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica, las principales amenazas informáticas tienen que ver con el robo de datos, información financiera, minar criptomonedas utilizando los equipos sin consentimiento y otras acciones más.

Las más comunes se identifican como phishing e ingeniería social, en el que se hacen pasar por fuentes legítimas y confiables para persuadir a los usuarios a que den clic en enlaces que contienen un malware; descargas no deseadas o anuncios maliciosos; web skimming, con las que los ciberdelicuentes comprometen las páginas de pago de los sitios de comercio electrónico con un código malicioso para recolectar datos de tarjeta de crédito o débito; y archivos o aplicaciones maliciosas.

Para prevenir, el experto comparte 10 consejos para la seguridad de una computadora.

1. Aplicar actualizaciones automáticas para el sistema operativo y para cualquier software instalado en la computadora

para el sistema operativo y para cualquier software instalado en la computadora 2. Eliminar el bloatware que a menudo viene instalado en las PC. Comprobar de antemano si no reconoce ningún software para asegurarse de que eliminarlo no degradará el rendimiento del equipo. Cuantas menos piezas de software haya en la máquina, menos oportunidades tendrán los atacantes de explotar posibles vulnerabilidades que contengan.

que a menudo viene instalado en las PC. Comprobar de antemano si no reconoce ningún software para asegurarse de que eliminarlo no degradará el rendimiento del equipo. Cuantas menos piezas de software haya en la máquina, menos oportunidades tendrán los atacantes de explotar posibles vulnerabilidades que contengan. 3. Instalar un software de seguridad de varias capas de un proveedor externo de confianza y mantenlo actualizado.

de varias capas de un proveedor externo de confianza y mantenlo actualizado. 4. Configurar copias de seguridad e, idealmente, hacer un backup de los datos respaldados en un dispositivo de almacenamiento remoto que se mantenga desconectado de Internet.

e, idealmente, hacer un backup de los datos respaldados en un dispositivo de almacenamiento remoto que se mantenga desconectado de Internet. 5. Asegurar el navegador configurando debidamente la privacidad y seguridad y siempre asegurarse de estar utilizando la última versión disponible.

configurando debidamente la privacidad y seguridad y siempre asegurarse de estar utilizando la última versión disponible. 6. Encender y configura el firewall en el sistema operativo y verifica que el router esté protegido con una contraseña segura.

en el sistema operativo y verifica que el router esté protegido con una contraseña segura. 7. Descargar una app de autenticación para proteger las cuentas de ataques que buscan robarlas, como el phishing, por ejemplo.

para proteger las cuentas de ataques que buscan robarlas, como el phishing, por ejemplo. 8. Evitar usar unidades USB que no sean de propias, ya que podrían contener malware

que no sean de propias, ya que podrían contener malware 9. Usar un administrador de contraseñas para asegurarse de que todas las credenciales de acceso son únicas, sólidas y difíciles de descifrar

para asegurarse de que todas las credenciales de acceso son únicas, sólidas y difíciles de descifrar 10. Solo descargar aplicaciones/archivos de fuentes confiables y evitar la descarga de software o juegos pirateados, ya que a menudo puede contener malware.

“Si bien algunos de los pasos pueden haber sido realizados automáticamente por el fabricante de la computadora, vale la pena profundizar y corroborar que todas las configuraciones sean las adecuadas.

Por otro lado, no hace falta decir que, incluso siguiendo estas prácticas, aún se está expuesto a ciertos riesgos mientras se está conectado a Internet. Por eso, la clave está en siempre proceder con precaución, desconfiar, no responder correos electrónicos/mensajes no solicitados y asegurarnos de que el cifrado está activado en nuestro dispositivo.”, concluyó Camilo.