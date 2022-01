Ricardo Salinas no podrá apelar pago de impuestos en cortes internacionales: SAT

Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, no podrá acudir a instancias internacionales para evitar el pago de impuestos, debido a que Grupo Elektra es una empresa mexicana, aseguró Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

"Grupo Elektra primero es mexicana, no puede decir que la estamos tratando diferente, por eso él (Ricardo Salinas Pliego) no hablaba de un arbitraje comercial, sino de derechos humanos, porque no puede ser lo mismo", señaló Buenrostro en reunión con medios de comunicación.

La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que Grupo Elektra debe pagar más de dos mil millones de pesos derivado de un crédito fiscal por deducciones ilegales del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondientes al ejercicio fiscal de 2006.

Grupo Salinas resaltó que acudirían a instancias internacionales para apelar la resolución, pues se trataba de "una violación flagrante de nuestros derechos humanos.

"Grupo Salinas considera que la justicia le ha sido denegada. Ello en función de que la mayoría de los Ministros de la Segunda Sala de la SCJN se negaron a analizar el fondo de nuestro amparo, violando así abiertamente nuestro derecho humano de acceso a la justicia y debida defensa", dijo la compañía.

Según la Jefa del SAT, Grupo Salinas tampoco puede apelar esta resolución mediante autoridades de derechos humanos debido a que se trata de un asunto estrictamente en materia fiscal.

"La materia fiscal no es materia de los tratados internacionales. Como la materia fiscal no es materia de ello, no se puede ir a instancias internacionales de arbitraje, por ahí no va. Si va a un tema de derechos humanos, también es otra especialidad o materia, pero no tiene nada que ver con la fiscal", puntualizó la funcionaria.

Añadió que hasta el momento el SAT no ha recibido alguna notificación por parte de la SCJN; sin embargo, una vez que se tenga este aviso se podrá proceder a hacer el cobro debido de impuestos.









