Préstamo del BID no tendrá el aval del Gobierno: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que el préstamo con el BID no tendrá el aval de su gobierno.

Ayer se anunció un acuerdo entre el Consejo Mexicano de Negocios y BID Invest, para facilitar el financiamiento de las cadenas productivas y apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) del país, el cual prevé recursos por hasta 12 mil millones de dólares.

López Obrador indicó que la Secretaría de Hacienda no dará su aval, porque el gobierno se enfocará en apoyar a los más necesitados.

“No me gusta el modito de que se pongan de acuerdo y nos impongan sus planes. Ya no es como antes, no estamos de floreros”.

“Que el presidente se entere que ya hubo acuerdo y que el gobierno lo avale, es mucha la prepotencia, te voy a dictar lo que tienes que hacer, no es pleito, es confrontación de ideas”, comentó en la conferencia mañanera.





