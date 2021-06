Pemex seguirá sin regulación antimonopolio en venta de combustibles

Petróleos Mexicanos mantendrá su ventaja competitiva en el mercado de venta de combustibles, pese a que dos jueces entregaron dos suspensiones temporales a la reforma al artículo 13 de la Ley de Hidrocarburos, que obliga a que la petrolera sea regulada para abrir la competencia en el mercado, advierte Oscar Ocampo, coordinador de Energía en el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

El especialista dijo en entrevista que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) no aplica el reglamento para obligar a Pemex a abrir la competencia en la venta de gasolina y diésel desde 2019 y que no existe ninguna obligación legal para que lo haga.

Desde el 19 de mayo, se oficializó la reforma al artículo 13 transitorio de la Ley de Hidrocarburos, que quitó la facultad a la Comisión Reguladora de Energía para imponer tarifas y otras obligaciones a Pemex, a fin de emparejar la cancha e impulsar la inclusión de más empresas privadas en este mercado.

El lunes pasado, los jueces federales, especializados en competencia económica del primero y segundo juzgado, con sede en Ciudad de México, Rodrigo de la Peza y Juan Pablo Gómez Fierro, respectivamente, otorgaron dos suspensiones provisionales a la reforma con alcance general a las empresas Process Full, y a la texana, Lambrucar, al considerar que se puede afectar la competitividad en el mercado de la venta de combustibles.

De la Peza dijo que “negar la suspensión en este momento, produciría un efecto de mucho mayor gravedad”, pues sin ella, Pemex podría aumentar su poder dominante en las ventas de hidrocarburos a las empresas con una afectación a la competencia económica devastadora para todo el mercado.

“La suspensión provisional, le regresa a la cancha de la CRE esa facultad, pero en sí misma, no significa que la CRE vaya a regresar esa regulación asimétrica para Petróleos Mexicanos”, comentó el coordinador de Energía del Imco.

La reforma suponía la eliminación de 49 restricciones que limitaban a Pemex para controlar todo el mercado de las gasolinas y el diésel, así como en el del gas natural, gas Licuado de Petróleo (LP), entre otros combustibles.

Oscar Ocampo explicó que con la composición actual de la CRE “es difícil pensar que ejerzan esa facultad y le vuelvan a imponer regulación asimétrica a Pemex en el mercado de gasolinas o diésel”.

“Pero lo importante de la suspensión es que tiene efectos generales, para no darle una ventaja competitiva a nadie y también siente un precedente importante, aunque probablemente no se vaya a producir un impacto tangible, porque veníamos de un escenario donde ya no había regulaciones asimétricas”, comentó.