Juicio político contra Trump no afecta relación bilateral con EU: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que el juicio político contra Donald Trump vaya a afectar la relación bilateral con Estados Unidos.

Resaltó que no se trata de un asunto personal y más allá de la amistad con el presidente estadounidense, debe procurar que prevalezca el respeto entre las naciones.

“De manera muy especial hemos contado con la colaboración y el respeto del presidente Trump, y no es un asunto personal, no es cómo me trata como presidente de México, sino como trata a nuestro país, esto va más allá de la amistad, pero hemos tenido un buen trato, una buena cooperación”, explicó.

López Obrador aseguró que ha sido buena la política internacional con demócratas y republicanos, desde el presidente Abraham Lincoln, Franklin Delano Roosevelt, hasta el gobierno de Donald Trump.

“La verdad es que a nosotros nos ha ido bien en la relación, nos han tratado con respeto tanto demócratas como republicanos”, comentó.

Tras haberse ratificado el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC), en la Cámara de Representantes, señaló que lo importante es que el “impeachment” no afectó las negociaciones y seguramente, también pasarán la prueba en el Senado.

“Esta es una prueba lo del tratado, imagínense, llevándose a cabo este juicio, que se vote el tratado en México y con amplia mayoría, se apruebe, fue algo importantísimo el día de ayer, si esto pasó en la Cámara de Representantes, pues en el Senado está garantizado el apoyo, la aprobación”, garantizó.