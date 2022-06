Moody's confirma que Rusia incumplió con el pago de su deuda soberana

La agencia calificadora Moody's confirmó este martes que Rusia incurrió en la suspensión de pago de su deuda soberana, cuyo periodo de gracia venció el domingo pasado, según informó Bloomberg.

En un informe publicado por el servicio de inversores de Moody's afirma que, bajo su definición, Rusia incurrió en "un evento de suspensión de pago", luego de que sus acreedores no recibieran el pago de casi 100 millones de dólares por los cupones de dos eurobonos.

Moscú incurre así por primera vez desde 1918 en una suspensión de pagos. Ya sufrió un impago en 1998 durante la presidencia de Boris Yeltsin por unos 40 mil millones de dólares, pero fue en deuda nacional. El gobierno tuvo que declarar, no obstante, una moratoria sobre el pago de la deuda externa.

El gobierno ruso afirma que no se puede hablar de una suspensión de pagos porque pagó al Depósito Nacional de Liquidaciones (NSD) el 20 de mayo –siete días antes de lo establecido y cinco días antes de que expirara la licencia de Estados Unidos que le permitía hacer frente a la deuda externa en dólares– 71.25 millones de dólares por un eurobono con vencimiento en 2026 y 26.5 millones de euros por los de 2036.

Esos pagos fueron transferidos el 24 y 25 de mayo, respectivamente, por el NSD –bajo sanciones desde junio de la Unión Europea (UE)– a intermediarios financieros internacionales como Euroclear, que luego no los ingresaron a los tenedores de estos eurobonos por las sanciones occidentales impuestas a Rusia por su campaña bélica en Ucrania.

En su informe, Moody's considera "probable que se produzcan más incumplimientos en futuros pagos de cupones".

La calificadora recuerda que un decreto del presidente ruso, Vladímir Putin, establece desde la semana pasada un procedimiento para pagar en rublos la deuda externa denominada en divisas.

Pero la agencia ya adelanta que "probablemente trataría los pagos en rublos como un incumplimiento de los bonos, que no permiten tal redenominación en los términos contractuales".

Los eurobonos emitidos por Rusia después de 2018 permiten, bajo ciertas condiciones, que los reembolsos se hagan en rublos, explica.

"Sin embargo, los eurobonos emitidos antes o no contienen esta cláusula monetaria alternativa o no permiten pagos en otras monedas que no sean las consideradas fuertes (dólar, euro, libra esterlina o franco suizo).

Moody's añade que ya ha observado dos impagos de deuda sin calificar emitida por Rusia desde el comienzo de la campaña militar en Ucrania en febrero.

Según un comunicado del NSD de Rusia, pagos debidos el 2 de marzo de cupones por 11 mil 200 millones de rublos en bonos con vencimiento en 2024 se habían ingresado sólo a tenedores locales debido a la orden del Banco Central de Rusia que prohíbe reembolsos a no residentes.

"Tal evento constituye un incumplimiento de la deuda no calificada bajo nuestra definición", recalcó la calificadora.

Moody's también cree que pagos subsecuentes del principal y los cupones sobre la deuda interna siguieron sin llegar a los tenedores de bonos no residentes.

La agencia de calificación de riesgos asimismo se refiere al pago en rublos de eurobonos con vencimiento el 4 de abril en lugar de dólares por parte de Rusia, considerado por Moody's "un incumplimiento de continuación en forma de un intercambio en dificultades".

Se trata de otro tipo de incumplimiento, "porque los tenedores no recibieron la promesa legal original" de recibir los pagos en dólares.