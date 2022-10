John Bena dedicado a la formación online

John Bena contó que antes de emprender en internet fue profesor en Instituciones de Educación Media y Educación Superior, a sus 21 años ya había terminado su carrera tecnológica y lo habían contratado para hacer lo que más le gusta, enseñar.

En el 2015 descubre el marketing digital y construye su primera tienda online. En el 2016 ya tenía dos tiendas online y había creado un primer curso de ventas en internet y la facturación con el curso fue de $3.000. Para el 2017 decidió dedicarse al 100 por ciento a sus cursos y ese año facturó $10.000 USD. En el 2018 había creado más entrenamientos y su facturación había subido a $30.000 USD. En el 2019 logró intensificar sus entrenamientos y superó la facturación de los $200.000 USD.

En el 2020 creó una metodología mucho más clara llamada el RETO10K y con la llegada de la pandemia, incursionó en un modelo de negocio tipo agencia y empezó a prestar el servicio de lanzamientos para otras marcas, y es así como logró uno de sus récords de facturación y fue $500.000 USD en tres horas, al finalizar el año cerró con $3’000.000 USD de facturación. A partir del 2020 y dedicado ahora solo a la formación online, superó los $5’000.000 de facturación.

@Johnbena10k expresó que un desafío constante como creador digital es el de siempre estar actualizado al algoritmo de las redes sociales.

“Cuando aún tenía casi cero seguidores, no tenía posibilidades de atraer clientes, en ese momento fue cuando aprendí a usar el algoritmo de los anuncios pagados. De esta manera logré burlar el algoritmo de las tendencias y de los videos virales y me enfoqué en crear anuncios que atrajeran clientes directamente”.

Al hablar de su metodología para hacer lanzamientos de productos digitales, John Bena detalló “mi metodología tiene dos pilares principales”.

“Primero son las personas, cuando creamos los contenidos para un lanzamiento, sabemos que la decisión de comprar o no un producto al final depende de la manera cómo nos comunicamos con el cliente potencial. Para esto usamos una herramienta psicológica que se llama ENEAGRAMA, por medio de esta herramienta mostramos a la audiencia cómo nuestro producto puede realmente ayudarle de maneras que incluso no lo había considerado o no lo sabía; y lo segundo es los números, siguiendo la regla del 1 por ciento, en promedio el 1 por ciento de los clientes potenciales realmente compran al final, de esta manera si el objetivo es tener 10 ventas o 100 ventas, esta regla me ayuda a saber cuántos clientes potenciales debo tener al inicio del lanzamiento”.

Para concluir, @Johnbena10k mencionó otras de las satisfacciones que le ha dejado su trabajo con el cual ha obtenido un récord de facturación de 500 mil dólares en tres horas, y hoy en día su facturación es de 4 millones de dólares.

“Cuando miro el recorrido hacia atrás, me doy cuenta de que al inicio buscaba el dinero, tener resultados y ahora comprendo que una de las razones por las que el dinero no fluía es porque había muchas cosas por sanar dentro de mí. Hoy puedo decir que me siento una persona más consciente, me enorgullece ver los cientos de casos de éxito de estudiantes del RETO10K que han cambiado su estilo de vida gracias a la metodología que les enseñé. En la actualidad ya no estoy solo, me acompaña mi bella esposa y mi hija de 2 meses de nacida, vivo en un lugar muy tranquilo rodeado de bosque y mi foco es ayudar a más personas a vivir de los lanzamientos”.