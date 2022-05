Influencer y emprendedor: Alejandro Muttach

El venezolano Alejandro Muttach, a sus 24 años de edad , quien reside en Barcelona, España, graduado en Comercio Internacional en la Universidad Simón Bolívar, desarrolla una valiosa misión de la mano de la Academia de Trading Online SiempreProfit, para brindar las herramientas que permitan a los estudiantes convertirse en exitosos traders profesionales, mediante un amplio conocimiento de los mercados financieros y su comportamiento, pues los traders son los responsables de ¨mover¨ el volúmen de operaciones totales en diversos mercados financieros, para obtener beneficios, rendimiento, en un lapso de tiempo determinado.

"Yo me gradué en comercio internacional y apenas descubrí lo que era el mercado de divisas, el mercado forex, me llamó la atención porque está directamente relacionado con mi carrera. Además desde pequeño coleccionaba e intercambiaba divisas , siempre me llamó la atención el cambio, la cotización entre distintas divisas.

Pero no sabía que se podía hacer dinero con esto, es una actividad directamente relacionada con la probabilidad y la estadística que fue una de mis materias favoritas en la universidad. Decidí incursionar en este mundo cuando me di cuenta del potencial que había tras los gráficos, el trading, con apalancamiento", dijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alejandro Muttach (@muttach)

Producto de un largo proceso de constancia, en principio partiendo de ofrecer mucho contenido de calidad a través de redes sociales, Muttach afirmó que publicaban información acerca de análisis técnico y asesoría. "Brindamos, en principio, nuestro conocimiento de una manera gratuita hasta que la gente fue recomendándonos, poco a poco, y nos formamos como institución, para establecernos y ofrecer un tipo de servicio pago.

Ya somos la comunidad más grande de traders de habla hispana, con estudiantes en más de 15 países y más de 100 horas de contenido, hemos crecido muchísimo", comentó. "

Vamos desde lo más básico, hasta lo más avanzado en análisis técnico que es el estudio del gráfico, nos basamos en los principios del análisis técnico de los fundamentos, en zona , estructura y acción del precio.

Es decir compartimos nuestro estilo de trading particularmente a los estudiantes , mostrándoles los fundamentos, las bases, para que incluso ellos mismos en un futuro puedan desarrollar sus propias estrategias.

También además de que le brindamos estas herramientas, les ofrecemos webinar o clases en vivo todos los fines de semana, para hacer un seguimiento, incluso quiz o exámenes, dentro de la web para irlos evaluando y especializarlos", recalcó.

El emprendedor aconsejó a todos aquellos que desean incursionar como traders , que más allá de constancia y muchas horas en la computadora estudiando un gráfico, también es necesario hacer especial énfasis en la parte emocional.

Finanzas Sebastián Rodríguez 'Sensei'; Pensar a largo plazo, la clave del éxito

"Esta es una actividad que podemos decir constituye un 10% de técnica y un 90% de psicología, desarrollar la psicología hace falta para ser un trader exitoso". Actualmente Alejandro dirige distintas empresas, pero todas relacionadas a las finanzas y al trading.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

En su día a día se dedico a manejar su fondo de inversión privado y a buscar nuevas oportunidades en el mercado, los fines de semana me gusta dedicárselo a mis estudiantes de la web impartiendo clases en vivo donde puedo despejar sus dudas y compartir mis análisis.