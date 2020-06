Hacienda espera recaudar 100 mil mdp de apps

El impuesto aplicado a empresas tecnológicas generará alrededor de 100 mil millones de pesos anuales, una vez que el país construya un mecanismo estable de recaudación, estimó el secretario de Hacienda, Arturo Herrera.

“Para tener un orden de magnitud de lo que debería ser en un futuro, una vez que nosotros llegáramos a tener un mecanismo estable, esto debería estar representando más 100 mil millones de pesos", pero aclaró que la pandemia retrasó la discusión mundial para definir cómo cobrar este gravamen.

En la conferencia de prensa diaria para presentar el avance en la entrega de los Créditos a la Palabra, refirió que el valor del comercio electrónico en el país se duplicó en los últimos seis años, pues pasó de tres por ciento del PIB en 2013 y los cálculos del Inegi apuntan a que el año pasado alcanzó seis por ciento.

El valor de este sector, detalló, es equivalente al tamaño de la industria alimentaria y de las bebidas y el tabaco.

“No es un sector nuevo, hace 10 años representaba una parte minúscula de la economía y, por lo tanto, los impuestos asociados a ellos eran marginales”, comentó Herrera.

Aclaró que todavía no existe una metodología clara para la recaudación de impuestos, pero que no es justo que no los paguen, pues cuatro de las 10 empresas con mayor valor en el mundo (Google, Amazon, Facebook y Alibaba) pertenecen a este sector.

“Los códigos tributarios del mundo hasta hace poco estaban diseñados para bienes tangibles, es decir, estaban diseñados para periódicos, para ir al cine, para tomar un taxi, pero no para bienes intangibles. Esto ha creado un reto para las economías y las finanzas públicas sobre cuál es la forma correcta para grabarlos”.