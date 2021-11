Es Anabel Centeno guía de negocios

León, Gto. A través de su empresa CCA Logistics Group, que atiende a sectores automotriz, farmacéutico, químico, entre otros, desde 2015 ha liderado negociaciones a nivel internacional en Arabia, Dubái y otros lugares, que conforman un mercado regido por hombres. Anabel Centeno Cedillo es una empresaria, preparada en Dirección de Empresas por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE).

A sus 33 años no tiene miedo mostrar que es una persona informada, preparada e inteligente, cuenta con un grupo de empresas, aunque la primera que creó es CCA Logistics Group que provee todos los servicios para el comercio internacional en lo que se refiere a importaciones y exportaciones.

Tiene presencia en países como Shanghái, Dubái y Estados Unidos, pero quiere hacer una red más grande, y que esto le ayude a impulsar a otros empresarios.

Explicó que también trabaja con empresas más pequeñas como productores de cerámica, artículos decorativos, entre otros.

Su trabajo consiste en recolectar el producto que se quiere enviar a Europa por ejemplo, “yo voy a la puerta de tu empresa, me encargo de subirlo a un camión, a un barco o un avión, hacer trámites aduanales en México y Europa y entregarlo al destino final”. Son volúmenes altos, desde 100 contenedores semanales”.

Dijo que estuvo viviendo en León por ocho años, donde tomó las oportunidades de negocios que hay además de que la ciudad es muy industrializada, comercial, muy grande y donde están los ojos del extranjero.

“Cuando te empiezas a topar con otras culturas como las árabes, asiáticas (en el tema de negocios), es mucho más cerrado, en México creo que hay mayor apertura, también hay retos, límites y problemas, pero no los veo como complicados. Ahora si estoy metiéndome a otros mercados y mi objetivo es que vean que el género no hace mayor diferencia para hacer un buen negocio, para hacer una alianza comercial, para mi no es un límite, sino al contrario le das ese toque de sensibilidad que en esta temporada, puedes agregarle el tema de la mujer”, explicó.

Primera mexicana en negociar con chinos

En 2019 encabezó una misión de negocios con varios empresarios de México, gente de gobierno, donde habló del eCommerce con Brian Wong, vicepresidente del Grupo Alibaba, para lograr una mejora del comercio electrónico entre China y México.

“Si no era la primera mujer era la primera mexicana y la verdad es que es muy común, era un grupo de 30 hombres y yo era la única mujer. De pronto te sientes como inconforme porque ve que la mirada se dirige hacia los hombres, porque un empresario de otro país siempre piensa que el líder de negocios siempre es hombre, y pocas veces voltean hacia ti, pero cuando tienes la oportunidad de expresar las primeras palabras para la negociación es cuando puedes captar la atención, cuando ya la tienes y ven que eres capaz de hacer muchas cosas, es increíble porque es un éxito más y estás iniciando la apertura de caminos para otras mujeres, otras negociadoras” precisó.

En este momento Anabel está en la dirección y en la apertura de nuevos negocios, “ahora busco transmitir o dejar algo, ya no es como tú generar sino que tú ayudes a generar a alguien más. Donde yo me siento satisfecha al ser esa guía para otras personas y otras empresas haciendo que ellos tengan éxito y que sus productos estén en otras partes del mundo”.

Recordó que su primer negocio lo hizo en la primaria, tenía su club y juntaban dinero para apoyar por ejemplo a personas de la tercera edad, “vi algunas habilidades de líder en mí, pero sólo es tener las ganas de marcar la diferencia y tener la capacidad de mover gente”.

Tiene una empresa de distribución y almacenaje, por lo que tiene bodegas en varios puntos de México y apoyan proyectos de vinos para empresas líderes para distribución en todo el país. Ahí tienen vinos de mesa, licores, whiskies, entre otras cosas.

Trabaja para lograr el éxito y es honesta

Anabel considera que su éxito se debe a sus valores, pero le toca sentarse e involucrarse con gente de muchas religiones “y siempre he visto que cuando alguien sigue su camino con honestidad, justicia eso te da éxito porque nunca vas a espantar clientes, te vas a rodear de gente que quiere aportar a tu negocio, que quiere crecer contigo y haces unas alianzas increíbles”.

Es una persona que duerme poco y trabaja mucho, porque es el tiempo que dedica a los que ama porque debe tomar decisiones y hacer sacrificios.

Apoya a las mujeres con su fundación

En ella desarrolla el programa “We rise up” a través de la fundación Anabel Centeno que se presentará en noviembre y está enfocado a empoderar mujeres no sólo para que emprendan, “sino que va desde que tú quieras ser la mejor médico, la mejor científico, la mejor abogada, la mejor presidenta”.

Dijo que este empoderamiento tiene un esquema diferente porque es llevar a la mujer a otros países a vivir experiencias llevarte a empoderarte como los espiritual, lo personal para quitar esos tabúes y esas barreras culturales. El empoderamiento está enfocado a Bali, Indonesia y después Dubái.



“Mi objetivo es llevarte a una expo internacional, hace negocios B2B, sentarte a hacer negocios con empresarios para que puedas comprar o vender sus productos y una vez regresando de este viaje acompañarte en todo tu proceso de formación, de empoderamiento, darte capacitación de cómo abrir un negocio, cómo puedes encontrar un trabajo como doctora en Estados Unidos, en Reino Unido o en cualquier lugar. Es abrirte como las fronteras para que tú mujer puedas trascenderlas”, finalizó.