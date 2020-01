En comisiones, Senado de EU aprueba T-MEC

La comisión de Finanzas del Senado de Estados unidos aprobó este martes la ley para implementar el T-MEC, lo que significó un paso en la ratificación del acuerdo comercial en la región de América del Norte.

La legislación obtuvo 25 votos a favor y tres en contra durante la sesión de este martes, según informó la Comisión en su cuenta de Twitter.

Chairman @ChuckGrassley: The United-States-Mexico-Canada Agreement Implementation Act is reported favorably out of the Senate Finance Committee on a 25-3 vote. It will be sent to the full Senate for consideration before it can be ratified. #USMCA — Senate Finance Committee (@SenFinance) January 7, 2020

Tras el consenso, la legislación pasará al Pleno del Senado para su posible ratificación.

De acuerdo con analistas y representantes empresariales, la ratificación del nuevo acuerdo comercial de la región podría quedar lista en este mismo mes, lo que beneficiará al crecimiento de la economía mexicana luego de permanecer estancada durante 2019.





Con información de Reuters