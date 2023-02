Elon Musk espera encontrar nuevo director ejecutivo de Twitter a finales 2023

El dueño de Twitter, el magnate Elon Musk, aseguró este miércoles que espera encontrar a un nuevo director ejecutivo de la red social para finales de este año, después de que el pasado diciembre anunció que dimitirá solo cuando encuentre a alguien que lo sustituya.

"Supongo que probablemente hacia finales de este año será un buen momento para encontrar a otra persona que dirija la empresa", dijo Musk en una videollamada en el último día de la Cumbre Mundial de Gobiernos, que se celebra en Dubai.

Aseveró durante los más de 30 minutos de conversación que necesita "estabilizar la organización" y asegurarse de que Twitter se encuentra en una "situación financiera saneada" y de que "la hoja de ruta del producto está claramente trazada".

The new CEO of Twitter is amazing pic.twitter.com/yBqWFUDIQH — Elon Musk (@elonmusk) February 15, 2023

El pasado diciembre, Musk, que es el propietario único de Twitter, dijo que dimitirá de su puesto como director ejecutivo cuando encuentre a quien lo sustituya, y tras ello solo se encargará de dirigir los equipos de "software" y de gestión de servidores.

Desde que Musk se hizo con Twitter el año pasado y anunció cambios en la red social, varios responsables de Naciones Unidas han expresado su preocupación por la posibilidad de que el nuevo rumbo que Musk quiere imprimir implique que se debilite la lucha contra las noticias falsas y los discursos de odio.

Asimismo, durante su intervención en Dubái, habló de la inteligencia artificial, "algo que nos tiene que preocupar bastante". Señaló que el sistema ChatGPT "ha ilustrado a la gente lo avanzada que está la Inteligencia Artificial".

ChatGPT se convirtió desde su lanzamiento a finales del año pasado en un fenómeno viral que ha multiplicado el interés del público por las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial.

También ha generado un fuerte debate sobre su posible uso en ámbitos como el educativo, después de que el robot se mostrara capaz de escribir trabajos que pueden pasar como elaborados por un alumno.

Elon Musk donó mil 900 mdd a la caridad

El multimillonario sudafricano Elon Musk donó aproximadamente mil 900 millones de dólares en acciones del fabricante de automóviles eléctricos Tesla a organizaciones benéficas durante el pasado año, según datos presentados por el magnate a la Comisión del Mercado de Valores (SEC) que recoge The Wall Street Journal.

El empresario, director ejecutivo del fabricante de automóviles Tesla, informó a las autoridades reguladoras estadounidenses que el año pasado donó aproximadamente 11.6 millones de acciones, una cifra, no obstante, menor que los donativos del año anterior.

Según el diario económico, las donaciones benéficas de Musk en 2021 fueron valoradas en aproximadamente en 5 mil 700 millones de dólares, aunque, como las del último año, se ignora a qué organizaciones fueron destinadas.

Musk, que ahora posee alrededor del 13% del capital de Tesla, también vendió aproximadamente unas 23 mil millones de sus participaciones en la empresas automotriz durante 2022, en parte para respaldar la compra de la red social Twitter.

El multimillonario adquirió la popular red social el pasado año tras alcanzar un acuerdo con sus accionistas por un monto de 44 mil millones de dólares.

El rotativo recuerda que las acciones de Tesla cayeron un 65 % el año pasado, en su peor registro anual, con lo que su valor de mercado disminuyó hasta los 675 mil millones de dólares.

Estas cifras provocaron que Musk tuviera que ceder en diciembre el título no oficial de persona más rica del mundo al multimillonario francés Bernard Arnault, agregó The Wall Street Journal.

Las acciones de Tesla han recuperado parte de sus pérdidas de 2022. La acción subió aproximadamente un 70 % este año y cerró con un alza del 7.5 % a unos 209.25 dólares en las operaciones del martes, precisó.