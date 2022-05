Caen inesperados depósitos y BBVA se vuelve tendencia: ¡los tarjetahabientes felices!

Este lunes 9 de mayo la sorpresa la dio el banco BBVA Bancomer al hacer depósitos inesperados a las cuentas de sus clientes.

Usuarios de BBVA no solo de Tamaulipas, sino de todo el país, reportaron en redes sociales que recibieron estos depósitos bancarios de mil pesos, mil 500 pesos y hasta 14 mil pesos.

Hasta el momento nadie sabe la procedencia del dinero, pero los tarjetahabientes se mostraron felices por el dinero extra en sus cuentas.

La incógnita es que la transferencia no tiene la procedencia del depósito y hay duda sobre si les descontarán el dinero en el futuro.

En Twitter se volvió tendencia los depósitos de BBVA donde usuarios de la red reportaron haber recibido estos depósitos.

¿Qué hacer si recibiste una transferencia por error?

El Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) del Banco de México permite enviar a los usuarios y recibir transferencias de dinero en cuestión de segundos y por un descuido puede darse el caso que alguien deposite dinero en la cuenta incorrecta.

Y es que revisar el saldo y descubrir que hay dinero con el que antes no sé contaba es una sorpresa agradable, disponer de él puede resultar tentador para muchos usuarios.

Sin embargo, vale la pena pensar dos veces antes de hacer uso del recurso: nadie regala dinero, ni el saldo de la cuenta pudo incrementarse por sí solo de la noche a la mañana, por lo que seguramente alguien pudo haber hecho un depósito por error y estar pasando un mal rato.

Lo recomendable al detectar una situación de este tipo es -de acuerdo a la Comisión Nacional para la Defensa de Usuarios de Servicios Financieros- contactar al banco para comunicar lo sucedido y verificar la procedencia de la transferencia, la institución remarca que no se debe disponer del dinero en estos casos pues los usuarios podrían hacerse responsables de acciones legales.

Es importante considerar que un error de esta naturaleza puede ocurrirle a cualquiera y se debe actuar con empatía.

Cuando una persona realiza una transferencia a la cuenta equivocada de un mismo banco debe contactar a la institución quién se encargará de localizar al cliente que ha recibido el dinero para comunicarle el error y acordar cómo y cuándo se devolverán los fondos.

De esta manera se resguarda la identidad de ambas partes, en este caso si la transferencia fue interbancaria la institución de salida debe contactar a la otra persona, para localizar al cliente receptor.

Al considerarse un error operativo de cliente en los bancos no están obligados a dar solución al problema, el usuario que realizó la operación puede llevar el caso instancias legales por su propia cuenta.

