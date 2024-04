Zukeily López priorizará atención a comerciantes del Centro Histórico

León, Gto.-Zukeily López, candidata del PRI para la alcaldía de León, incluyó dentro de su propuesta de seguridad la visibilidad “del cobro de piso” a locatarios y vendedores ambulantes del Centro Histórico de la ciudad.

La candidata aseguró que se ha dado a la tarea de acudir con los comerciantes para hablar directamente con ellos y le han manifestado que es un tema preocupante que no los deja trabajar.

“Nosotros vamos a visibilizar este problema y vamos a hacer las denuncias formales (...) En lo particular me he dado a la tarea de platicar con cada uno de los locatarios de la zona centro y confirmo este dato, es un tema preocupante que no se les permite trabajar con tranquilidad y que debemos tomar acción”, dijo.

La priista aseguró que le han compartido que a los locatarios les piden 1 mil 500 al mes mientras que a los ambulantes 800 pesos para dejarlos trabajar, pero que hasta el momento no hay denuncias.

“Si nosotros nos estamos dando cuenta de este problema no entiendo la omisión de la autoridad municipal (...) Tengo el dato aproximado y esto porque ellos me lo han dicho de viva voz es aparentemente de 1 mil 500 por local y por comerciante ambulante de 800 pesos mensuales”, añadió.

Analiza pedir protección

Por otra parte, López comentó que debido al atentado que se registró la tarde del domingo contra la candidata a una diputación de Movimiento Ciudadano en Guanajuato, Alda Pacheco, está analizando la posibilidad de pedir protección.

“Es un tema que mi equipo lo estamos valorando, el solicitar formalmente seguridad y hoy lo resolveríamos, yo lamento mucho este hecho que pasó con la candidata y es una consecuencia de lo que todos estamos viviendo, el tema de seguridad no es endémico de León, lo estamos viviendo a nivel estatal”.

Zukeily comentó que si bien esperaban un proceso tranquilo con estos hechos ya prendieron las alarmas: "Esperamos que pasara un proceso electoral tranquilo, estamos viendo que habrá alarmas y alertas acerca del tema de seguridad y tenemos que prevenir, nosotros como candidatos no valoramos los horarios de trabajo".