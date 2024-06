Triunfo al senado de Morena y Verde es irreversible: Magaña

León, Gto.- Virginia Magaña, candidata al Senado por la coalición Morena, Verde Ecologista y Partido del Trabajo, declaró que es irreversible y claro el triunfo, por lo que no espera que haya una impugnación del PAN.

“El porcentaje que nos da el triunfo es del 3 por ciento, hablamos de prácticamente 90 mil votos, la elección para el senado fue estatal y creo que es una ventaja irreversible y clara, la decisión de la ciudadanía nos indica que estamos por arriba de la fórmula del Partido Acción Nacional, el candidato Ricardo Sheffield y su servidora Virginia Magaña estaremos representando a los guanajuatenses en el senado de la república”, comentó la militante del Verde Ecologista en León.

A pesar de que no esperaba un triunfo, pues desde hace 30 años el PAN se ha quedado con las dos fórmulas el senado, la ex dirigente del Verde en León dijo que nunca perdió la fé, gracias al trabajo que realizó en los 46 municipios del estado.

“Yo supe desde hace 4 meses y medio que acepté la candidatura, que había un escenario muy poco probable de llegar, pero con mucha tierra fértil, estuve realizando campaña en tierra y pude palpar lo que la gente estaba sintiendo y necesitando, tengo más de 3 años trabajando en León y más de seis en el estado, vi el escenario fértil para que hubiera un cambio en la política de Guanajuato y no me falló la mirada, acepto que los números no me favorecían, pues en el historial había una tradición de que la fórmula la ganaba el Partido Acción Nacional y se quedaba con los dos senadores, pero tomé un riesgo el cual era ambicioso y demostré con muchas ganas y visitando los 46 municipios”.

Dijo que desde el mes de abril, le informaron que se cerró la elección en contra del PAN, “hubo pocas encuestas sobre el senado pero en Morena nos mostraron dos ejercicios en los cuales se veía una tendencia donde había un cruce y la tendencia del PAN era hacia abajo mientras que la coalición sigamos haciendo historia de Morena Verde y PT iba hacia arriba, con estas cifras decidí en mayo cerrar muy fuerte la campaña”.

“Me imagino que el contrincante del PAN pensó que íbamos a realizar una coalición muy conflictiva, que no íbamos a trabajar juntos Morena y Verde, pero demostramos lo contrario, con Ricardo sheffield congeniamos y ofrecemos una opción de cambio para Guanajuato”, concluyó.