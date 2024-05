¿Te convenció? Estas fueron las propuestas de Paola Suárez en el debate de aspirantes a una diputación

La influencer Paola Suárez, conocida por ser integrante de Las Perdidas y quien además es candidata por el Partido del Trabajo a la diputación local por el Distrito 7 de León, fue una de las cinco personas que participó en el debate de aspirantes para llegar al Congreso del Estado, el cual fue organizado por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

La participación de Paola Suárez fue duramente criticada en redes sociales, pues le hicieron comentarios como que no se había preparado para el debate e incluso quienes señalaron que no era lo mismo improvisar para grabar videos en redes sociales que hacer planteamientos para mejorar las condiciones de una ciudad como León, Guanajuato.

“Soy Cristian Ulises, mejor conocida como Paolita Suárez, ésta es una experiencia nueva para mí, pero estoy aquí para hablarles de los problemas del Distrito 7; yo no puedo hablar como política o diputada profesional, pero soy la voz de ustedes, la voz del pueblo”, dijo la influencer durante su presentación.

Paola Suárez fue cuestionada sobre cuál era su propuesta para desde lo legislativo mejorar el tema de la seguridad en León, a lo que contestó que se necesita más capacitación para los policías. Lo dijo así porque relató que ella sufrió robos por parte de éstos sólo por su condición trans.

“Yo te puedo decir de la seguridad porque yo la he vivido desde muy pequeña, la seguridad ahí en El Coecillo, donde yo siempre he radicado, créeme que a veces hasta los ciudadanos de ahí le tenemos miedo y en vez de tenerle confianza a los policías, les tenemos miedo.

Te digo porque hay veces que en vez de que nos cuiden los oficiales nos andan robando a nosotras y no nada más a nosotras, sino a toda la ciudadanía, que te andan parando y les das la mordidita y con eso se van bien satisfechos, entonces debemos de capacitar un poquito a los policías, dijo la candidata del PT.

Paola Suárez dijo que el tema de la seguridad también debe de solucionarse desde casa y para ello propuso capacitar a las familias sobre cómo educar a sus hijos.

“La educación es muy importante en las casas, porque de ahí se genera la delincuencia; si no cuidas bien a tu hijo o hija, lo vas a mandar a la calle y se juntará con malas personas, a conocer todo tipo de sustancias y te va a llevar a muchos lugares.

“Debemos de capacitar a las familias, darles terapias para que puedan informar más a los hijos, porque ahorita hay mucha juventud muy pequeña que se está yendo a la calle”, dijo.

Multas para quienes dejen a sus perros en las azoteas

Paola Suárez también fue cuestionada en el debate sobre qué propuesta tenía para legislar para prevenir el maltrato animal y contestó que aunque ella no tiene mascotas, deberían aplicarse multas para quienes tienen a sus animales en malas condiciones, en las azoteas.

“Los animales es un tema muy importante, yo no los tengo, pero si vas a tener un animal es para que lo cuides, hay mucha gente que tiene animales en los techos, los tiene sin comida, los tiene todos flacos, yo hasta había pensado anteriormente que hay que ponerles una multa a esa gente que tiene perros sólo para pelear, para ganar dinero, hay que ponerles una multa y si es preciso, hasta una pena de cárcel, porque los animales son seres vivos como nosotros, que sienten, escuchan y también se ponen tristes”.

Además, dijo que se debe obligar de alguna manera a las personas para que “recojan las popós de la calle, porque es muy malo eso”.

Más presas en León

Paola Suárez fue cuestionada también sobre sus propuestas en materia de agua y cómo haría desde lo legislativo para garantizar el abastecimiento del líquido en León, a lo que contestó que se deberían hacer más presas, pues en el municipio hay dinero para ello.

“León, Guanajuato, tiene los recursos hasta para crear otra presa, sabemos que el agua no nada más es de las lluvias, también viene del subsuelo, entonces hay economía, solamente falta cabecita para que lo hagan, agua que llegue de las lluvias, agarrar toda esa agua y reciclarla”.

Capacitar para que no haya “gente cochina” También propuso que para disminuir la contaminación, deberían implementarse un hoy no circula para automóviles antiguos.

Foto: Cortesía / Captura de pantalla.

“Cuando yo voy manejando día a día, veo muchos carros que avientan smog, entonces hay que poner una verificación para que los carros no circulen tal día, pero eso yo lo digo para los carros antiguos, como los camiones, tractores, porque avientan mucho smog”, dijo.

Propuso, además, capacitaciones para que las personas no tiren basura en las calles. “Vamos a capacitar a la gente para que no sea tan cochina y tire basura en la calle”, dijo, y remató su intervención: “también hay que adoptar un árbol todas las familias para que puedan combatir lo de la contaminación”.

Paola Suárez también habló sobre sus propuestas en materia de empleo, en donde dijo que debería de haber tolerancia hacia el ambulantaje, además de crear apoyos para que las personas puedan emprender un negocio.

Fiesta en el Coecillo por arranque de campaña de Michel Vladimir aspirante del PT / Foto: El Sol de León

La influencer y candidata del Partido del Trabajo cerro su participación, al decir que se trataba de una experiencia nueva para ella y que le dieran la oportunidad de servir a su municipio y a su barrio, El Coecillo.

“Estar aquí es una experiencia muy nueva para mí, yo sé que no lo sé todo, pero eso no me hace menos persona, soy una persona como todos los que pueden estar aquí, pero este dos de junio, si me das la oportunidad, vota PT para más que nada hacer un cambio en el Barrio de El Coecillo, en todo el Distrito 7.

“Han estado diciendo en redes sociales que yo no puedo asumir este cargo, pero literalmente tengo un equipo atrás de mí que me está asesorando y yo lo que les puedo decir es que tantos diputados que han estado a cargo del Distrito 7 y es tiempo de que le den la oportunidad a una persona como yo, que soy la voz de El Coecillo”.

Cabe destacar que en ningún momento del debate Paola Suárez utilizó tarjetas o leyó documento alguno. Además, no hizo uso de sus oportunidades para réplicas ni tampoco los otros candidatos se dirigieron a ella para refutarle sus propuestas que hizo durante el debate.