Propone MC cero tolerancia a fraccionadores incumplidores

León, Gto.- El aspirante a la alcaldía por el partido Movimiento Ciudadano (MC), Juan Pablo Delgado mencionó que de ganar las elecciones este 2 de junio, será severo en sancionar a los fraccionadores que comienzan a edificar viviendas y luego las abandonan dejando desamparados a decenas de familias.

Local Candidatos proponen soluciones para abastecer de agua a León

“Hay una de las propuestas medioambientales y también en el de pobreza por parte de MC que tiene que ver con cero tolerancia a los fraccionadores que no cumplen tanto con compensaciones de carácter ambiental como con obras de urbanización”, dijo.

Francisco Meza / El Sol de León

“Es una constante de los fraccionadores que no cumplen con el excavamiento o habilitación con nuevos pozos, o no cumplen con las arborizaciones que se requieren en el municipio cuando se les da permiso de talar algunos árboles para su desarrollo o bien, no cumplen con las obras de construcción como puede ser pavimento, banquetas, muros perimetrales y equipamiento con áreas de donación” , agregó.

Explicó que no hay lógica para que no se sancione a estos incumplidores debido a que en el Código Territorial como el reglamento de Desarrollo Urbano del Municipio en el último de los pasos en la habilitación de un nuevo fraccionamiento es el permiso de venta para poder hacer la compraventa de diferentes unidades.

“El Municipio está obligado a llevar una bitácora en la que está documentado el avance progresivo de las obras de urbanización ¿cómo puede ser posible que la autoridad de Desarrollo Urbano otorgue un permiso de venta sino tiene la evidencia que el fraccionador cumplio con las obras de urbanización?"

Detalló que sí hay sanciones, el problema está presente y no parece haber una verdadera conciencia de fiscalización e indicó que la mejor manera de resolver esta problemática es que debe haber una medida preventiva, de cumplir con la realización de las bitácoras comparadas con las condicionalidades que se le dan al fraccionador para el desarrollo de las colonia.

“Se debe hacer un bitácora y ahí vas haciendo un contraste si se cumplió con los compromisos y después darles el permiso de venta, eso dice la norma pero desafortunadamente no lo estamos haciendo y ahí está una omisión de la autoridad”, aseguró.

▶️ Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante





ACERCAMIENTO CON VECINOS DE VISTA ESMERALDA

El pasado 27 de julio de 2023, El Sol de León informó que en la segunda y tercera sección de Vista Esmeralda llevan más de ocho años buscando ser municipalizados debido a que la constructora MDM que estaba a cargo del proyecto cambió de razón social y aunque sigue trabajando en otros proyectos dejaron desamparados a decenas de familias.

La razón por la que buscan ser municipalizados es que la zona se ha vuelto insegura, el Servicio de Recolección de Basura en el Municipio de León (SIAP) es intermitente o se les debe pagar a los trabajadores para que se lleven la basura a parte el área de donación sirve para que hombres se dedican a asaltar, no hay alumbrado público y lo más importante es que una escuela se ubicaría en una área cerril entre las calles Circuito Mático y Vista Azor pero al final del día no hay nada.

Al respecto, Juan Pablo Delgado, ha tenido comunicación con las personas que habitan la zona y que se encuentran desesperadas por el incumplimiento de la constructora que sólo dejó problemas.

Local Conoce un poco más de las y los candidatos que buscan la Presidencia Municipal de León

“Vista Esmeralda tiene una cantidad de permisos de venta muy grande porque es una colonia de vivienda social tiene la posibilidad de urbanización progresiva y entonces conforme vas construyendo se va emitiendo los permisos de venta para poder celebrar los contratos, si en Vista Esmeraldo hubo corte para la urbanización progresiva ¿cómo e sposible que a la fecha siga sin cumplir el fraccionador y sigan vendiendo viviendas”, concluyó.