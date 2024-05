Promete Ale Gutiérrez que no se rajará en regresar seguridad a León

León, Guanajuato. Alejandra Gutiérrez Campos, candidata del Partido Acción Nacional por la alcaldía de León, declaró que no se va a rajar por regresar la seguridad a la ciudad.

En su cierre de campaña en el Jardín Principal y ante unos cinco mil seguidores que llenaron la Plaza de los Mártires, recordó que se hizo una campaña de dos meses llena de propuestas y de recorrido por toda la ciudad.

"Hace 60 días arrancamos una campaña fuerte de 24 horas los siete días de la semana, escuchando a los ciudadanos, caminando para hacer equipo con las leonesas, fuimos a las comunidades rurales, a las colonias a platicar con la gente, a los tianguis, recorrimos calles, tocamos puertas", dijo.

Prometió que de llegar, su gobierno será igual y dará los resultados que quieren los leoneses.

"Hace 3 años hicimos una escucha ciudadana, creamos mi barrio habla los fines de semana, mantuvimos los miércoles ciudadanos. En León los ciudadanos tienen la última palabra, deciden a dónde se va el billete".

Ricardo Sánchez / El Sol de León

"Fuimos y vamos con todo en temas de seguridad, vamos con más tecnología, queremos la mejor policía del país con más equipo", expresó.

"En materia de salud nos dolió conocer hace 3 años a los adultos mayores sin medicina, les llevamos médico en tu casa y vamos por más, se va a duplicar el servicio médico".

En materia de educación recordó que había 20 millones de pesos y se lo duplicó a 40 millones y ahora van por 80, para seguir dando becas a los niños, y también prometió la primera guardería nocturna en el país.

"Quiero agradecerles por este gran camino, quiero a León un Chingo, y vamos a trabajar 24/7 vamos por la seguridad, por los niños, vamos a tener las mejores obras, queremos un mejor León, un mejor estado, un mejor país, tenemos que luchar, tenemos que dar la batalla para recuperar a México".

Invitó a los panistas a defender el país con la mejor candidata Xóchitl Gálvez para la presidencia de la república, "tenemos que defender Guanajuato, necesitamos hacer equipo con nuestra primera gobernadora mujer con Libia Denisse".

"Yo no me voy a rajar, quiero mucho a León y quiero ser presidenta municipal, quiero dar resultados y a Guanajuato no me voy a rajar por luchar por él, este 2 de junio tenemos un compromiso con las siguientes generaciones", concluyó.