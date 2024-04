Pendiente la solicitud de licenciada de Liliana Preciado

Guanajuato, Gto. El secretario del Ayuntamiento capitalino, Eduardo Aboytes Arredondo, informó que ya se recibió la licencia para separarse del cargo de la regidora Liliana Preciado Zárate, quien busca contender por la alcaldía capitalina representando a Movimiento Ciudadano.

Elecciones 2024 Presentará Samantha su plan de gobierno 3 de 3

Sin embargo, dijo que están a la espera de que el Ayuntamiento sesione para aprobar su solicitud, aunque reconoció que no hay una fecha estimada para ello, pues la propia regidora no especificó en su petición la temporalidad de su licencia.

“El domingo a las 12 llegó la solicitud de licencia de Preciado Zárate, me llegó al correo y le contesté de recibido. La regidora puso que su separación será por tiempo indeterminado, pero no especificó a partir de cuándo la necesitaba”.

Agregó que no ha recibido más solicitudes por parte de algún otro integrante del cabildo que desee separarse de su cargo por el proceso electoral actual.

Sobre personal de la administración capitalina, Eduardo Aboytes dijo que no está dentro de sus facultades recibir las solicitudes de licencia, es decir, de directores o personal adscrito a alguna dependencia, pues esa ya es una facultad del propio presidente municipal que él mismo deberá informar sobre los casos.

Cuestionado sobre cuándo podría sesión el Pleno del Ayuntamiento y aprobar la solicitud de licencia de Liliana Preciado, pues decidió no iniciar campaña hasta oficializar su separación del cargo de regiduría, el secretario reconoció que no hay una fecha estimada porque la edil no puso una fecha de inicio para su licencia.

Elecciones 2024 Zukeily López priorizará atención a comerciantes del Centro Histórico

“No refiere a partir de cuándo entonces no estamos presionados para convocar y el que convoca es el presidente y solo se acata la instrucción y se hace llegar la orden del día”.

Finalmente, aclaró que los únicos obligados a pedir licencia a su cargo son aquellos que participan por algún cargo público, quien no, puede seguir ejerciendo su función dentro de la administración o el Ayuntamiento.