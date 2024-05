Morena pedirá retirar fragmento del tercer debate donde acusan a Mario Delgado de “huachicolero”

Mario Delgado Carrillo, líder nacional de Morena aseguró que el partido exigirá al Instituto Nacional Electoral (INE) que retire de la transmisión del tercer debate presidencial el fragmento en donde la candidata de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez Ruiz, lo señala de participar en una red criminal de tráfico de gasolina y de ser investigado por el gobierno de Estados Unidos.

Tal y como lo hicieron con los momentos en el segundo debate cuando Xóchitl Gálvez se refería a la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, como “narcocandidata”, segmentos que fueron retirados de la transmisión luego del fallo de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE.

Durante su conferencia de prensa de esta mañana, Mario Delgado declaró que el presentó pruebas en su momento ante la nota que publicó Reforma en donde se le acusaba de volar en un avión privado con un presunto criminal dedicado al tráfico de hidrocarburos.

Elecciones 2024 “No hay una sola prueba”, responde Mario Delgado a acusaciones de presunta investigación en EEUU

“Es un verdadero disparate. Pedí por Transparencia a la Agencia Federal de Aviación, que verificara la información publicada. En la respuesta, la información del vuelo no coincide, el vuelo no fue a la Ciudad de México, fue un vuelo entre Los Cabos y Culiacán, lo más importante es que dice, que en la bitácora de vuelo original no se estableció nombre de pasajeros a bordo”, comentó.

Aseguró que ese ataque proveniente del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, porque le fue rechaza su postulación para una diputación plurinominal, Delgado Carrillo aseguró que ella persona con la que se le involucra, fue contratista del ex gobernador panista durante su administración.

Respecto a la supuesta investigación en Estados Unidos en su contra, ironizó diciendo que pudo asistir a un evento político en Los Ángeles en octubre de 2023 y no lo detuvieron, poo que reto a la candidata de oposición que presenta las pruebas de la supuesta investigación.

Qué me estaban investigando en Estados Unidos, si me estuvieran investigando, yo no hubiera podido estar en Los Ángeles con Sheinbaum. Tuvimos una reunión con la cámara de comercio de allá, con líderes migrantes y sindicatos, en octubre de 2023. Yo reto a la candidata del PRIAN que presente pruebas de lo de huachicol y de que las autoridades de Estados Unidos me están investigando. Ante la calumnia de Xóchitl, voy a dejar que se hunda con sus propias mentiras”, declaró.

El INE es “comparsa” de la Guerra Sucia: Mario Delgado

El líder nacional del partido guinda también arremetió contra la Comisión de Quejas y Denuncias del INE por haber desechado su acusación contra unos spots de radio en los que asegura se hace ”guerra sucia” y violan los reglamentos de propaganda, por lo que calificó al Instituto de ser comparsas de estos ataques.

“La Comision de quejas desechó nuestra inpugnacion, porque consideró que los spots del PRIAN no violan la ley, argumentando que soy piezas periodísticas que no afectan” la imagen de la candidata presidencial del partido, declaró durante su conferencia de prensa.

Aseguró también que la consejera electoral Claudia Zavala, que permite que se suscite “toda esta guerra sucia” contra el partido y sus candidatos, por lo que amenazó con que apelaran la sedición ante el Tribunal Electoral, para que determine si se violan o no la ley electoral en materia de propaganda.

“Son comparsas, no por omisión, sino por aprobación directa de los spots. Spots claramente calumniosos. Ahora los avala el INE, que es parte de la guerra sucia en esta elección. Por eso estamos convocando a voto masivo por Morena”, declaró.

Por último, Mario Delgado llamó a blindarse en esta elección ante posibles impugnaciones que ya planea “la derecha”, convocando a votar de manera masiva por Morena y su triunfo sea con un gran marquen de diferencia.

“Nos estamos preparando para una jornada histórica el mejor antídoto contra el fraude y las impugnaciones que prepara la derecha es lograr una ventaja muy grande, si vamos muy bien pero nada de confiarse y salir a votar masivamente”, agregó.