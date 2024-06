"Misión cumplida", dice AMLO sobre triunfo de Claudia Shainbaum

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que habló con Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de "Sigamos haciendo historia", para felicitarla por su victoria electoral y a quien le dirá “misión cumplida” cuando le entregue la banda presidencial.

“Ya hablamos ayer (con Sheinbaum) la felicité. Estoy muy contento porque imagínense lo que significa entregar la Presidencia a una mujer, luego de 200 años de que solo gobernaron México hombres desde la primera República federal. Además, es la candidata más votada en la historia de México. Es algo histórico”, dijo el mandatario durante su conferencia matutina.

“Es una mujer inteligente, muy inteligente, tanto por su sensibilidad, como por sus grados académicos. Es doctora, tiene nivel de doctorado, es una mujer con convicciones que se formó en la lucha estudiantil, en la lucha por la democracia en México. Es una mujer con mucha experiencia en el arte de gobernar, porque ya ha ocupado cargos, ya fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México entre otros cargos. Y sobre todo una mujer honesta, que eso es importantísimo”, agregó.

Al inicio de su conferencia, el presidente expresó que estaba muy contento por el triunfo electoral y que felicitaba al pueblo de México por su comportamiento en estas elecciones.

“Sí, sí estoy muy contento. Confieso que estoy muy contento y estoy muy orgulloso por la actitud de nuestro pueblo. La forma en la que los mexicanos nos manifestamos y hacemos valer nuestras libertades y reafirmamos nuestra vocación democrática, realmente es un pueblo ejemplar", dijo el mandatario federal.

Participaron millones de ciudadanos. Cerca de 60 millones de ciudadanos y de manera libre decidieron sobre el futuro de nuestro país.

También, dijo que, “quedó de manifiesto que el pueblo es agradecido, porque durante siglos los conservadores quisieron sembrar la idea de que el pueblo no agradece y no es así. El pueblo es bueno es noble y sabe muy bien lo que le conviene y lo que no le conviene”, ponderó el mandatario.

“Puede ser que para muchos la democracia se limite, se acote a lo electoral: quién gana, quién pierde. Pero, para la gente humilde el tener un gobierno auténticamente democrático es una asunto de sobrevivencia. De eso depende el bienestar y la felicidad del pueblo y todo eso fue lo que vivimos ayer”, aseguró.

Finalmente, insistió en que le dio mucho gusto la victoria electoral de la candidata del periodo que fundó, Morena, y reiteró que felicitaba al pueblo de México y a todos los que participaron “y a los que por alguna razón no acudieron a las urnas también”.