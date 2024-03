En el marco del 8M se llevó a cabo conversatorio cuidadano

En el marco del 8M, se llevó a cabo conversatorio feminista, contando con la participación de más de 70 mujeres salmantinas, Yulma Rocha, aspirante a la gubernatura de Guanajuato, catalogó que el estado muy inseguro hacía las mujeres, por lo que dentro de sus propuestas es aplicar estrategias de seguridad enfocadas a la perspectiva de género.

“En el marco del 8 de marzo día internacional de la mujer dónde pues nos reunimos las mujeres para alzar la voz para reflexionar sobre la situación de las mujeres en Guanajuato recordando que el estado es el más inseguro para las mujeres, es donde todos los delitos contra las mujeres han aumentado, feminicidios violaciones, abuso, hostigamiento sexual, violencia familiar. En pocas palabras, un estado feminicida", manifestó Yula Rocha, aspirante de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Guanajuato.

El conversatorio con la bancada feminista y la regidora ciudadana, estuvo conformado por Dessiré Angel Rocha, Yulma Rocha Aguilar y Coral Valencia Bustos. En este aspecto, se trató el tema de la inseguridad que se vive en el estado, es importante que se en los 46 municipios del estado aplicar la aleta de género ante los altos niveles de inseguridad. Ante ello la aspirante a la gubernatura señaló la preocupación que se presenta en el estado solo por el hecho de ser mujer.

"Hay una omisión gubernamental que nos está costando la vida a las mujeres y que no podemos seguir por este camino, pero no solamente el tema de la inseguridad es preocupante para las mujeres en Guanajuato sino también el tema de rezago social. Guanajuato tiene un rezago social de cerca de 2 millones de personas. Son 17 los municipios del estado que no aplican la ley" señaló.

La representante de Movimiento Ciudadano, señaló que tiene un planteamiento integral, en materia de seguridad, siendo uno de los delitos contra las mujeres, los cuales están perfectamente focalizados en la prevención. Indicó que va a transformar la policía estatal y también creará la policía de género, la cual atenderá de manera especializada las llamadas de emergencia de auxilio de las mujeres que son víctimas de la violencia.

“En Guanajuato, Movimiento Ciudadano tiene sus fortalezas, somos el único partido que tiene el poder de crecimiento, soy la única candidata que está creciendo, porque las otras dos alianzas ya no pueden crecer más. En 90 días por supuesto que nosotros vamos a conquistar la confianza de los guanajuanes que aspiran un cambio, que no quieren seguir por la misma ruta que no ha dado resultados. Definitivamente el estado de Guanajuato será naranja", concluyó.