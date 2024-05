El Metro, un reto de cara al Mundial de 2026: Santiago Taboada

Una de las prioridades de Santiago Taboada para la Ciudad de México es invertir 26 mil millones de pesos adicionales para el mantenimiento del Metro y ampliar la Línea 2, de Taxqueña al Estadio Azteca, para el Mundial de 2026.

Taboada, quien busca la Jefatura de Gobierno y dar paso por primera vez a la oposición en la capital del país, considera primordial invertir en el Sistema de Transporte Colectivo Metro para regresar a los días en que era motivo de orgullo.

“Voy a hacer la inversión de 26 mil millones de pesos adicionales al mantenimiento del Metro, de todas las líneas por igual”, asegura en entrevista con El Sol de México.

El Metro no estaba así, siempre fue motivo de orgullo

“He hablado de la ampliación al Estadio Azteca, sustituir al Tren Ligero, el primer tramo llevarlo al estadio para poder llegar al mundial en Metro y posteriormente llevarlo a Xochimilco”, vislumbra el abanderado de la Coalición Va X la CdMx.

“El Metro no estaba así, siempre fue motivo de orgullo. Era producto del orgullo, claro, siempre ha tenido sus horas pico, a veces está rebasado, pero de ahí en fuera no teníamos diario los problemas que hay en todas las líneas”, lamenta.

Ante este panorama, su plan de movilidad también contempla trabajos de mantenimiento a la Línea 3 y otras dos ampliaciones; una en la Línea 7 para llegar de Barranca del Muerto a San Jerónimo, y una más en la Línea 12 para llegar a Observatorio.

En este rubro, afirma, revisa las inversiones realizadas y considera que ninguna de ellas está terminada, por ejemplo, en el caso de la Línea 1, los trabajos se entregaron a la mitad y los problemas siguen, mientras que en la Línea 12, considera, hay falta de mantenimiento.

Foto: Sergio Vázquez / La Prensa

“Por eso es que nosotros le vamos a meter 26 mil millones de pesos más cada año a este rubro, más las inversiones que se hagan en las ampliaciones porque el Metro es el sistema de transporte público que más gente mueve”, insiste.

Combatir el crimen

A 12 días de la elección, el panista explica los retos que enfrentaría como jefe de gobierno en otros temas como la seguridad, la economía, el empleo y la participación ciudadana.

Desde su punto de vista, el principal delito que aqueja a la capital es la extorsión, la cual le pega a toda la ciudadanía en diferentes proporciones.

El cobro de derecho de piso, asegura, es tan grande que hay zonas que han sido abandonadas a su suerte por las autoridades y el reto es recuperarlas de la mejor manera posible.

“Ahí están las pruebas. En la ciudad está muy descompuesta la extorsión, se volvió parte del día a día de mucha gente y ese es un gran problema que tenemos hoy en la Ciudad de México. (Las autoridades) no la quisieron, no la han querido, ni tienen la mínima intención de combatirla”, reprocha Taboada.

Asimismo, reconoce la presencia de todos los grupos del crimen organizado en la CdMx y que hay lugares donde el abandono es enorme y de antaño, como en Tláhuac e Iztapalapa.

“En inversión en seguridad no ves nada (…) Hay presencia del crimen, por supuesto hoy lamentablemente son los que mandan en muchas zonas de la ciudad”, señala.

“La Secretaría de Seguridad Ciudadana perdió territorios ante la delincuencia. Hoy hay zonas, te lo digo en Xochimilco, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, en Cuauhtémoc, que tienen una presencia y una operación importante (del crimen) y que inclusive son zonas en donde prácticamente el gobierno se hace, no sé si por miedo o no sé si por permiso”, considera.

Foto: Sergio Vázquez / La Prensa

También menciona que es momento de reactivar la Coordinación Metropolitana de Seguridad que incluye tener mucho contacto con los gobiernos de Morelos, Estado de México, Hidalgo y Puebla, que en los últimos seis años no han sesionado.

“Existía un Consejo Metropolitano en seguridad, están Morelos, Hidalgo, Puebla, Estado de México y Ciudad de México; no hemos sabido nada de ellos, no han sesionado”, destaca.

Por lo pronto, explica, ya habló con los candidatos de la alianza para blindar los estados cercanos y conectados a la CdMx, a fin de delinear una estrategia de seguridad conjunta.

“Hace unas semanas presenté con Xóchitl (Gálvez) la estrategia de cómo vamos a blindar nuestros estados, cómo vamos a brindar toda esta zona que es la Metrópoli”, enfatiza.

El candidato considera que no es la cantidad de policías la que puede hacer la diferencia, sino la calidad de los mismos y el trabajo que se pueda hacer. Pone de ejemplo la alcaldía Benito Juárez, que gobernó en dos ocasiones y donde bajó el índice de robos a casa habitación.

“No es de cantidad, siento que es un tema de calidad. Nueva York tiene 30 mil policías, y la Ciudad de México tiene casi 80 mil. No necesariamente es un tema de números, es de mejores herramientas; mayor capacitación, mayor respuesta, inteligencia”, comenta.

Emparejar la chancha

El panista considera que hay zonas en la capital que deben ser recuperadas para poder fomentar el empleo y la inversión privada, y de esa manera evitar que gente cruce toda la ciudad para ir a su trabajo cuando podría tenerlo cerca de su vivienda.

Por ejemplo, dice, hay zonas de Iztapalapa a donde la policía no entra y no hay empresas porque están tomadas por bandas de extorsionadores.

“Si queremos hablar y emparejar la cancha tenemos que darle a la zona oriente de la ciudad, servicios y empleos, porque no me parece justo pensar en una ciudad que la gente siga trasladándose cuatro horas de vuelta. Eso no está bien. Esta ciudad tiene que crecer su empleo, sus servicios, sus industrias tecnológicas”, explica.

El alto costo de vivir en la CdMx, señala Taboada, se debe a la falta de una oferta inmobiliaria adecuada, pues si hay mucha demanda y poca oferta es claro que habrá un alto costo.

“Impidieron que la ciudad siguiera creciendo y la poca oferta que hay ante mucha demanda (eleva) los precios, ley de oferta y demanda. Tú tienes necesidades de 40 mil viviendas y construyes dos mil, estas dos mil se van a volver las más apreciadas de la ciudad”, recalca.

Foto: Sergio Vázquez / La Prensa

La controversia

El candidato de la oposición también habla sobre la controversia que ha causado su vivienda, ubicada en la Colonia San José Insurgentes de la alcaldía Benito Juárez, luego de que Morena acusara que ésta pertenecía a la empresa Espriu Bienes Raíces, vinculada al Cártel Inmobiliario

“Yo rento. Ahí vivo. Y tan es así que ahí recibí al policía de investigación. Lo único que yo digo es que de dónde sacaron la información, claro la consiguieron de que me vienen siguiendo prácticamente dos años”, explica.

Aunque el panista opta por no dar el nombre de su casero, expresa su incertidumbre, ya que aún no sabe si seguirá viviendo ahí, ya que considera que su privacidad está en riesgo.

“Vivo prácticamente desde 2021, 2022. No sé si seguiré viviendo ahí, esas son las ventajas de rentar. Ellos (Morena) se han encargado de publicitar mi dirección, y no sólo me ponen en riesgo a mí, sino a mis dos vecinos”, concluye.