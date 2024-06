Denuncia traiciones Paulo Bañuelos tras pérdida del PAN en Celaya

León, Gto.- Tras la anunciada derrota del PAN en Celaya, Paulo Bañuelos, secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural (Sdayr) de Guanajuato, dijo que hubo algunas traiciones de por medio y aseguró que de haber sido él el postulado hubiera ganado las elecciones.

Al terminó la jornada electoral del pasado dos de junio trascendió que el candidato de la coalición PRI-PAN-PRD, Javier Mendoza, quien buscaba la elección consecutiva, había perdido la contienda frente a su opositor, el candidato de Morena, Juan Miguel Ramírez, quien se quedó en representación de la fallecida Gisela Gaytán.

Al ser cuestionado sobre el tema considerando que levantó la mano para ser el candidato panista en el municipio cajetero, sin especificar, Bañuelos comentó que hay cosas que no le gustan y que se vivió una situación complicada.

“En su momento don Javier (Mendoza) andaba arriba, yo creo que tenemos que hacer un análisis muy importante porque hay algunas cosas que a mí no me gustan, pero creo que el equipo, no sé, hubo algunas traiciones y sí está medio complicadillo ahí”, comentó.

A pregunta expresa de la prensa y sin titubear, el funcionario estatal aseguró que de haber sido él el candidato hubiera salvado al PAN y consolidado el proyecto ganador en el municipio.

Sin embargo, no entró en detalles de si se trató de una mala decisión del partido, sólo dijo que la gente lo reconoce en la calle como el mejor perfil.

“No es lo mismo el estar criticando al gobierno que el ya ser gobierno, como dicen en el rancho, quiero velas no veladoras, a ver (...) Sí, por supuesto, definitivamente (yo hubiera ganado), yo no sé si hubo mala decisión yo nada más sé, yo me encuentro a la gente de Celaya y me dicen ‘si hubiera sí usted sí’ pero ya no hay hubiera o no hubiera, ya está el madrazo dado”, agregó.

Esto luego de que el Partido Acción Nacional gobernó el municipio de Celaya desde 1998 sin que hubiera alternancia con otras plataformas políticas.