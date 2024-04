Con despliegue de seguridad llegaron Álvarez Máynez y Yulma Rocha a Salamanca

Con un despliegue de seguridad privada, ejército mexicano y Guardia Nacional, arribaron los aspirantes Jorge Álvarez Máynez a la presidencia de la república y Yulma Rocha, aspirante a la gubernatura de Guanajuato y Coral Valencia, aspirante a la alcaldía del municipio de Salamanca, llevando a cabo un acercamiento con simpatizantes de Movimiento Ciudadano.

“Por eso cuando me preguntaba si iba a cancelar la visita a Salamanca, por cómo está Guanajuato, conmigo eso no va a suceder, yo no seré presidente de este país para administrar el horror, la tragedia, para hacer como hace el gobernador que le manda sus condolencias a la candidata que quiere que haya duelo y que paren las campañas, la hubiera protegido, la hubiera cuidado a las personas que injustamente han enfrentado el fenómeno de la inseguridad en Guanajuato” explicó el aspirante a la presidencia de la república, Álvarez Máynez.

A su llegada al municipio petrolero, Álvarez Maynez y Yulma Rocha contaron con un gran despliegue de seguridad en donde se contaba con la presencia de elementos del ejército mexicano, guardia nacional además de contar con elementos de seguridad privada.

En la reunión con simpatizantes del Movimiento Naranja del municipio de Salamanca y del municipio de Irapuato, los aspirantes a nivel federal, estatal y municipal externaron sus planes de trabajo para el bien de los mexicanos.

Local Confirman investigación por presunto secuestro de suegro de candidata de MC a alcaldía de Moroleón

“Hoy que estoy al frente de este proyecto en el estado, para darle solución a estas problemáticas, vuelvo a confirmar que Guanajuato no está bien, no esta bien en lo económico y social y ni hablemos de seguridad, estas son las principales motivaciones por las que nosotros, los y las candidatas es por la que estamos aquí para cambiar la realidad de cientos de familias que aspiran a un cambio. Guanajuato es el estado con salarios más empobrecidos ante un gobierno que ha sido omiso en garantizar mejores condiciones, yo trabajaré por la atracción de empresas y por mejores trabajos y salarios dignos y con esto puedan sacar adelante a sus familias”, externó Yulma Rocha.

En el ámbito municipal, la aspirante Coral Valencia Bustos señaló que en esta contienda a la presidencia municipal caminarán las calles para buscar una solución ante las necesidades que son apremiantes para el municipio de Salamanca.

Elecciones 2024 Solicita Yulma Rocha protección durante la campaña tras el asesinado de candidata de Morena

“Necesitamos que la gente nos conozca, de frente que sepan que somos como ellos, que venimos de abajo y seremos sus mejores aliados; yo creo que el cambio se tiene que dar, tenemos que permear y no nos minimicen, que en las encuestas nos ponen siempre al último; esto es lo que más valoramos en este partido, de poder arroparlos, estoy muy contenta de que Salamanca pueda recibir al próximo presidente de la república, lo nuevo va en serio y aunque unos ya no estemos tan nuevos, si vamos a poder porque tenemos la experiencia”, señaló Coral Valencia Bustos.

▶️ Suscríbete a nuestra edición digital

Luego de haber concluido el acercamiento con simpatizantes de Salamanca y del municipio de Irapuato, los aspirantes señalaron que el trabajo que se estará trabajando en conjunto, federación, estado y municipio por el bien de los mexicanos.