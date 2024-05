Militantes de Morena sufren accidente en Veracruz cuando iban a cierre de Sheinbaum

Cosamaloapan, Ver.- Militantes y simpatizantes de Morena se accidentaron la madrugada de este miércoles 29 de mayo, cuando viajaban a bordo de un autobús por la carretera La Tinaja-Cosoleacaque, con rumbo a la Ciudad de México para asistir al cierre de campaña de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum.

La noticia fue confirmada por la candidata a la Gobernatura en Veracruz, por la coalición "Sigamos haciendo historia en Veracruz" Rocío Nahle García.

Estoy en comunicación con las autoridades de Veracruz para atender a los compañeros de Oluta que sufrieron un accidente en la autopista a la altura de Cosamaloapan. Me informan que están siendo atendidos.Dice el texto de la candidata. Estoy en comunicación con las autoridades de Veracruz para atender a los compañeros de Oluta que sufrieron un accidente en la autopista a la altura de Cosamaloapan.

Me informan que están siendo atendidos. — Rocío Nahle (@rocionahle) May 29, 2024





El autobús salió de Villa Oluta con militantes Morena se accidentó la madrugada de hoy en Cosamaloapan cuando viajaban con dirección a la CDMX para estar en el cierre de campaña la candidata a la Presidencia de la República, por la coalición "Sigamos haciendo historia".

Este percance fue en el tramo carretero que forma parte de Cosamaloapan, al sur del estado, a la altura del kilómetro 93, por lo que hubo movilización de grupos de emergencia.

El departamento de Protección Civil Estatal confirmó que el accidente fue con dirección a Cosamaloapan y que el autobús de turismo se salió de la cinta asfáltica y volcó aparatosamente.

Debido a esta situación le brindaron atención prehospitalaria a 20 personas que resultaron lesionadas, quienes fueron trasladadas a diferentes hospitales para su atención médica.

En el lugar de los hechos, señala la autoridad que se presentaron elementos de la Guardia Nacional en su División Caminos, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Fuerza Civil, y Caminos y Puentes Federales (CAPUFE).

Hasta el momento no hay información de cómo ocurrieron los hechos, por lo que serán las autoridades correspondientes las encargadas de realizar las investigaciones para deslindar responsabilidades.





Nota publicada originalmente en Diario de Xalapa