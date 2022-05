Viernes 13: ¿Día de mala suerte?

León, Gto. – La teoría más popular indica que el día en que aprehendieron a Jesucristo fue un viernes y que las personas reunidas durante la Última Cena del Nuevo Testamento eran 13 (12 apóstoles y Jesús).

Según informes de la historia se dice que el miedo al número 13 se origina en el Código Hammurabi, que omitió una ley 13 de sus códigos legales escritos.

La realidad es que solo fue un error cometido por uno de los traductores que simplemente omitió una línea de texto.

Sin embargo, las supersticiones han permanecido a lo largo de los años y en la historia. Tenemos 12 meses por año y 12 signos zodiacales. Incluso Schoenberg, el mayor enemigo del número 13, fue mejor conocido por desarrollar un sistema de composición musical de 12 tonos.

"Los Cuentos de Canterbury" de George Chaucer describe el viernes como "un día de desgracia" y el dramaturgo Robert Greene definió la "friday-face" o "rostro de viernes" como "una mirada triste de consternación o angustia".

Aunque no hay datos certeros de dónde viene la superstición, la verdadera histeria comenzó en el siglo XIX.

Hay quienes se remontan al libro de Thomas Lawson, "Friday, the Thirteenth" (Viernes Trece), que trata sobre un corredor de bolsa que elige este día para hacer colapsar deliberadamente el mercado de valores. Un año después, en 1908, The New York Times se convirtió en uno de los primeros medios de comunicación en reconocer las supersticiones del viernes 13. Más tarde en la década de 1980, la popularidad de la franquicia cinematográfica "Viernes 13" se sumó al fenómeno cultural.

Tragedias que ocurrieron en Viernes 13

Los orígenes de esta popular creencia de mala fortuna los viernes 13 se remontan a muchos años atrás, pero no es coincidencia que ha habido tragedias reales sucedidas durante este infame quinto día de la semana.

-El 13 de diciembre de 1939 comenzaron los trágicos incendios del Viernes Negro en Australia y concluyeron hasta el 20 de diciembre de 1940, dejando a más de 70 personas muertas y alrededor de mil lesionadas.

-En octubre de 1972, un avión comercial con 45 personas a bordo se estrelló en la Cordillera de los Andes. En diciembre de ese mismo año, 16 personas fueron rescatadas en lo que después se conoció como “El milagro de los Andes”.

-El 13 de enero de 1989 un misterioso virus atacó a miles de computadoras fabricadas por IBM, en el Reino Unido.

-El rapero californiano Tupac Shakur, murió en septiembre de 1996 luego de recibir varios impactos de bala cuando caminaba por la calle.

-El viernes 13 de enero del 2012, el crucero Costa Concordia quedó varado en la isla italiana de Giglio, donde al menos 30 personas murieron ese dìa.

13 datos curiosos sobre el Viernes 13

El viernes 13 es tan conocido en la cultura popular que incluso inspiró una exitosa franquicia de películas de terror. En esas películas, Jason Voorhees nació el viernes 13 y, bueno, definitivamente no tuvo tanta suerte.

Los viernes se han considerado un día de mala suerte durante siglos.

El miedo al número 13 tiene sus raíces en el cristianismo.

El número 13 también aparece en la mitología nórdica.

Hemos mantenido al 13 fuera de nuestras normas culturales a propósito.

El miedo al número 13 puede volverse una fobia.

El 13% de la población adulta en los Estados Unidos cree que el viernes 13 es desafortunado.

Nadie ha podido demostrar que el viernes 13 se producen más tragedias que otros días.

El comienzo del fin de los legendarios Caballeros Templarios comenzó el viernes 13.

En la década de los 80’s, se estableció un club exclusivo en Nueva York con el propósito específico de eliminar el estigma desafortunado del número 13.

Una novela escrita sobre el viernes 13 dejó a algunos analistas financieros atemorizados.

Las celebridades nacidas el viernes 13 no parecen tener mala suerte como las gemelas Olsen o Fidel Castro.

El posible impacto del día en la Bolsa de Valores se ha denominado el efecto del viernes.

Si eres supersticioso, hay algunos trucos que puedes intentar para mejorar tu suerte como patas de conejo, cristales, amuletos, talismanes, santos u hojas de laurel.