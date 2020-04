[VIDEO] Enfermera recibe lluvia de aplausos en supermercado❤️

Chihuahua.- Ante el llamado de las autoridades a no agredir a los trabajadores del sector salud, no cabe duda que la sociedad cada vez es más empática y para ejemplo la experiencia de la enfermera de la ciudad de Chihuahua de nombre Luna Bencomo, compartió en sus redes sociales como en una tienda de autoservicio fue reconocida.

La joven grabó el momento en que empleados y clientes de una cadena de autoservicio le hacen pasillo acompañado de aplausos.

La orgullosa y emocionada trabajadora de la salud, no dudo ni un tantito en compartir su hermosa historia en su perfil de Facebook.

Narró que “saliendo del trabajo fui al super, llevaba puesto mi uniforme y cuando llegué a la fila para entrar, pude sentir las miradas de algunas personas en cuanto el guardia se percató de mi presencia se acercó a mí y me preguntó si era enfermera o doctora, me sacó de onda su pregunta pero igual le respondí aunque por dentro no pude evitar pensé que me iban a pedir que me retire, en menos de un minuto me habló y me pidió que pasara a la tienda. Sentí bonito al ver que en lugar de discriminar me estaban dejando pasar sin hacer fila, igual sucedió al momento de pagar, una cajera abrió una caja solo para atenderme a mí, pero lo que me llenó el corazón fue que al momento de tomar mi bolsa y voltear al frente para salir, vi una línea de trabajadores del super viéndome y esperando que avanzará en cuanto di un paso comenzaron a aplaudirme y dar gracias por la labor de enfermería en los hospitales”.

Esto es una muestra de agradecimiento para los trabajadores del sector salud que arriesgan su vida y actualmente han sido franco de ataques.

“En mi caso esperé 8 años la oportunidad de trabajar en el IMSS y siempre le dije a Dios que él tenía el momento perfecto para abrirme la puerta, en enero de este 2020 por fin sucedió el milagro y después de dos meses de cursos y exámenes mi fecha de entrada al IMSS coincidió con el inicio de la contingencia en chihuahua”, mencionó Luna.