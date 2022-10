“Que le encuentre una buena novia a mi hijo”: madre pide milagro y se hace viral

León, Gto.- (OEM-Informex).- Bruno Bocanegra Vill acaparó la atención de los usuarios de TikTok con un video que ya casi alcanza un millón de vistas.

Resulta que el joven identificado en la red social como @bruno.bocanegra21, muestra un video corto que inicia con la leyenda “Si mi mamá fuera a la procesión también pediría lo mismo”.

En las calles de Lima, Perú, en plena transmisión en vivo de un noticiero, una mujer contó lo que pediría en su caminata en la ruta del Cristo Moreno.

En el TikTok se ve un insertado un extracto de una entrevista a feligreses que acuden a la segunda procesión del Señor de los Milagros.

Todo sucedió durante un reportaje hecho por el programa “La banda del Chino”, precisamente, a esta liturgia que se realiza en Perú durante todo octubre, cuando la reportera se acerca a una mujer y le pregunta cuál es su pedido, a lo que esta, sin perder la calma dijo: “Que le encuentre una buena novia a mi hijo”.

#fyp #peru #señordelosmilagros #novia #mama ♬ sonido original - Bruno Bocanegra Vill @bruno.bocanegra21 Si mi mamá fuera a la procesion jaja #viral

En la entrevista original, la mujer asegura que viene desde Comas hasta el Centro de Lima, lugar desde donde parte el recorrido del Señor de los Milagros, de hecho, el culto a la imagen santa provoca que acudan personas de los lugares más lejanos del país sudamericano, pero también desde otros países.

Con más de 947 mil reproducciones, 42 mil reacciones y más de mil 300 comentarios, el video se hizo viral en TikTok, pues parece que, en estos tiempos, cada vez es más difícil encontrar una pareja.

“Por eso madre solo hay una”, “Confirmo”, “Mamá ya sabes que pedir”, “Señora no busque más, aquí estoy”, “¿Qué será una buena novia para la señora”, “Para que le haga la vida imposible”, “Las novias: Dios me libre de los niños con mamitis”, y “Señito, no puedo ser la novia de todos”, fueron algunos de los comentarios a la petición.

Seguro que, si le cumple el “milagrito”, muchas mamás se harán devotas del santo.