Perro se lleva de carnicería un buen trozo de costillas y huye a toda prisa

Un perro fue protagonista nuevamente en TikTok donde fue captado que va muy aprisa, pero lo sorprendente es que lleva un buen trozo de costillas, que a decir de los usuarios en esta red, dejo sin venta algún despistado carnicero, estos sucedió en el pueblo mágico en Mazamitla.

El videoclip que fue compartido por el usuario @jonymrazg, quien en la grabación muestra como el perro va a toda prisa con ese gran trozo de costillas que quizá se robó de alguna carnicería, el video actualmente ya cuenta con más de 7 millones de reproducciones y miles de comentarios de los internautas quienes quedaron sorprendidos por este intrépido perro que se fue a lo grande y de calidad.

#mazamitla ♬ sonido original - Jonymarz @jonymrzg Ya se quedo sin costillar el de la carnicería jaja #husky

Algunos perros roban comida de la mesa, cuando nadie mira, otros inclusive roban directamente de las manos de los niños cuando están distraídos mientras juegan, incluso hay perros más aventados que toman pedazos más grandes de comida ya sea de algún local de carnicería o pollería y estos los agarran cuando los dueños se distraen por momentos, estas conductas en los perritos no son nada bueno, pero quizá lo hacen por qué es posible que el perro demande atención de su dueño, que sufra maltrato animal o que está en situación de abandono y por ello este hambriento y tenga que utilizar su instinto de supervivencia.

Estos son algunos comentarios que dejaron los usuarios en esta red, “No pidió bolsa para no contaminar”, “Pobre carnicero, va a culpar a su ayudante”, “Dice firulais yo no soy de la calle, la calle es mía”, “Es un regalo para el perrito”, “Bien aventado firulais le vale, ya tiene para comer dos días”, “Yo se lo compro, pero no lo regañen”, “Nombre firulais tiene un big party tonigth”, “Aquí llevando una carne para que mi Mami me dé un festín”, “Firulas lleva mejor corte que yo, cuando hago mis carnes asadas y esté lleva pura costilla chida”.