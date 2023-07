Perro es arrollado por el tren, las imágenes son impresionantes que se han vuelto viral el video

Irapuato, Gto.- De nueva cuenta un perro es el protagonista en esta historia cuando pareciera que era su triste final, al ser arrollado por la mole de hierro, un video está circulando en redes sociales y ha causado impresión y asombro entre los internautas, al ver que el perro es arrollado por el tren, pero el espantado can sale ileso después de que se llevó buena revolcada por la locomotora.

La grabación fue compartida en Instagram y Facebook por el usuario @desmoders_trenero, y en este videoclip, se aprecia que el perro viene corriendo en medio de las vías y trata de salir de estas, ya que delante de él viene la máquina del tren, en el momento que trata ya de brincar uno de los rieles, fue en ese momento en que lo alcanzo la máquina y lo jalo hacia dentro de las ruedas.

En ese instante se ve que el “perro ya paso a mejor vida”, pensando que las pesadas ruedas lo destrozaron por completo, pero milagro el perro sale corriendo, después de que paso la pesada máquina del tren, posteriormente se ve al animal que intenta salir, y por poco libra las ruedas de otro vagón, el animalito sé salvo gracias a que agarro el vació que hacen la máquina con los durmientes en donde están colocados los rieles.

El video al darse a conocer en las redes de inmediato los internautas dejaron sus mensajes “Es sin miedo al éxito papi”, “Se salvó de milagro”, “Quieren ver cómo termina un perro arrollado por el tren, pos hoy no le verán”, “El perro, me gusta la adrenalina”, “Porrón susto que se llevó”, “El perro de plástico”, “Yo casi llorando por el perrito, y que sale de bajo de las ruedas”, “Ahora si se pasó el perro, llegar a ese extremo”, “Yo cuidando de no atropellarlos en la calle”, “Que me atropelle un tren de una vez”.