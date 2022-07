Luz María, la "empresaria multimillonaria" de TikTok: ¿quién es y de qué la acusan?

Seguramente en alguna ocasión has visto algún video de Luz María, mejor conocida como la "empresaria multimillonaria", quien gracias a su carisma ha ganado popularidad principalmente en TikTok y Facebook.

Su personaje de Luz María dio un giro de 360° para los videos de Youtube y en general de todas las redes sociales, mucha gente tomó gusto por las historias que interpretaba y que dejaban lecciones de vida muy al estilo "La Rosa de Guadalupe".

Sin embargo su popularidad se vio manchada tras su reciente visita a México, ya que la acusan de fraude, incumplimiento de contrato, transfobia y clasista. Pero ¿qué pasó en realidad? Aquí te contamos todo a detalle.

¿De qué acusan a la tiktoker Luz María Villavicencio?

En su reciente visita a México para presentarse en la ceremonia de premios MTV Miaw, la actriz ecuatoriana (cuyo nombre real es María José Villavicencio), fue señalada de fraude, discriminación, homofobia y transfobia.

De acuerdo con Rodrigo Fragoso, director general de la agencia de relaciones públicas y MGMT, Fragsali Talent Agency, la tiktoker realizó fraude en su contra, por lo cual ya hay una denuncia ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México.

¿Donde quedó tu LUZ, MARIA?

TRANSFOBICA, LADRONA, PREPOTENTE, CLASISTA Y FRAUDULENTA.



LA VERADERA CARA DE MARIA JOSE VILLAVICENCIO / LUZ MARIA LA EMPRESARIA MULTIMILLONARIA.

COMUNICADO DE PRENSA ⚠️ pic.twitter.com/LONDradKHr — Rodrigo Fragoso (@fragosomanager) July 15, 2022

A través de redes sociales Rodrigo aseguró que el día 7 de junio contactó a la tiktoker y posteriormente concretaron que asistiría a la entrega de premios MTV Miaw y que, durante su visita a México, también se presentaría ante diferentes medios de comunicación para realizar entrevistas y firmas de autógrafos en diferentes estados de la República.

Un mes después, el 7 de julio, la influencer compartió escenario con Danna Paola y Jay de la Cueva, Fragoso se reunió con Luz María para organizar su agenda de actividades y realizarle el adelanto del 50 por ciento correspondiente a su trabajo, que ascendió a 13 mil 418 dólares, 275 mil pesos aproximadamente.

El 9 de julio acudió a un bar LGBT+, donde se presentó en el escenario y aprovechó para saludar a los presentes y, posteriormente, tomarse fotos con algunas personas.

WEY que fuerte todo lo de luz maría hasta alfredo adame diciendo que maría josé es cretina arrogante y soberbia hdkdbdkdjd pic.twitter.com/W0DGNoIZ39 — gaychel berry (@jacoboguillen) July 15, 2022

Sin embargo el comunicado de Rodrigo Fragoso destaca que tanto María José como su manager y hermana, Estefanía Valeria Gallego Celi, comenzaron a gritarle al equipo de la agencia que se encontraba presente en ese momento que debían "cuidar su imagen" porque su canal es de temática familiar, y no estaban de acuerdo en tomarse fotografías con chicos sin playera "y con hombres con vestidos baratos y maquillaje de payaso”, según lo escrito en el comunicado.

Incluso Alfredo Adame se vio involucrado en la polémica, el conductor publicó un video en el que denunciaba a la youtuber, pues aseguró que ella se había comprometido a grabar algunos capítulos con él y el actor Alejandro Tommasi. "Algo que al final ya no se armó debido a que Luz María y su manager nunca se aparecieron", señaló Adame.

Asimismo, el empresario Rodrigo Fragoso aseguró que al contactarse con la empresa Ecuamedios (de la cual María José forma parte), ellos respondieron que no estaban enterados de la situación, que ella ni siquiera contaba con visa de trabajo para laborar en México y, además, incumplió un contrato con la empresa ecuatoriana y ya tenía programado un vuelo de regreso a su país para el día 15 de julio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maria Jose Villavicencio Celi (@majovillavicencio_oficial)

Formalizan demanda contra la empresaria multimillonaria

A través de redes sociales en donde Rodrigo Fragoso anunció que ya hizo una denuncia en contra de María José ante las autoridades mexicanas en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México.

“Saliendo de la Fiscalía de Justicia de la CdMx en donde se inició una carpeta de investigación en materia penal en contra de @majovillavicencio_oficial (María José Villavicencio Celi) por el delito de fraude cometido a mi persona y a mi empresa @fragsalitalent”, escribió en su cuenta de Instagram.

Saliendo de la Fiscalia de Justicia de la CDMX en donde se inicio una carpeta de investigación en materia PENAL en contra de [Maria Jose Villavicencio Celi] #LuzMaria #LaEmpresariaMultimillonaria por el delito de FRAUDE cometido a mi persona y a mi empresa @fragsalitalent pic.twitter.com/wOddUV2TsF — Rodrigo Fragoso (@fragosomanager) July 15, 2022

También aseguró que habrá intervención del Instituto Nacional de Migración. “En este mismo acto se solicita dar visto como tercer interesado al Instituto Nacional de Migración para ejercer acciones tanto para María José como para con su hermana Estefanía Valeria Gallegos Celi. Con esta acción y con haber devuelto de mi bolsa los anticipos robados por esta señora a los empresarios involucrados quedo más tranquilo en espera de pronta justicia”, indicó.

María José responde a las acusaciones

Por su parte, la actriz respondió a los señalamientos y negó todo lo que se le acusa. Aseguró que Fragoso usó a la comunidad LGBT+ en su contra porque sabe que eran sus seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maria Jose Villavicencio Celi (@majovillavicencio_oficial)

“El tema de las redes sociales en donde se me acusa que soy homofóbica o transfóbica es completamente mentira, eso no tiene nada que ver, esa persona me está atacando directamente con la población de mis seguidores, los más vulnerables para mí... él sabe que eso a mí me afectaría muchísimo, porque sabe que la comunidad LGBT es el público que más apertura me ha dado. Esta persona me está atacando y me está haciendo mucho daño, está diciendo muchas cosas que no son y de esas cosas ni siquiera me interesa hablar, sólo quiero que quede claro que a la comunidad LGBT que yo jamás en la vida seré ni transfóbica ni homofóbica. Esta persona es tan cruel que hasta no sé si habló o contrató o pagó a personas trans para que digan que yo las he ofendido y son personas que yo ni siquiera las conozco”, concluyó María José.

Publicado originalmente en El Sol de Durango