Le reclama a Panini por impresión de estampa defectuosa del álbum del Mundial

Irapuato, Gto.- Lo que empezó como un error por parte la empresa que produce el álbum del Mundial de Qatar, terminó como una experiencia inolvidable para este usuario @rodriferrer9 que hizo viral es momento en TikTok.

La fiebre por el Mundial de Qatar 2022, llego a todo el mundo y miles de jóvenes de distintas edades ya se encuentran coleccionado el clásico álbum Panini comprando paquetes de estampas que no es algo difícil conseguirlas lo difícil es conseguir las de algunos futbolistas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo por mencionar solo a estos dos, pero sin embargo este joven los obtuvo de una manera muy simple y mostró cómo lo hizo.

Todo empezó por un error que tuvo en el sobre que abrió el usuario @rodriferrer9 y mostró la envoltura esta vino pega y esto ocasiono el daño en el producto de las estampas, él por su parte no tuvo otra opción que comunicarse con la empresa Panini para reclamar lo sucedido.

@rodriferrer9 Ahora siiii TE AMO PANINIIIII ♬ sonido original - RodriFerrer

Luego de unos días posterior al reclamo se puede ver que el coleccionista recibió por parte de la empresa del álbum un sobre y al abrirlo notó que tenía una pequeña plancha de cuatro estampas en las que se encontraba la de Messi y Cristiano.

Ante esto el tiktoker grabó su reacción al descubrir la respuesta de la empresa Panini en donde e puede ver su cara de felicidad, sin duda una buena manera de recompensar este fallo de calidad y de resarcir este error.

Estas son algunos de los comentarios de los usuarios de esta red, “Cómo le haces un reclamo a Panini”, “Panini tiene un buen servicio al cliente. A mí me pasó lo mismo con otra figurita (eran solo 3), y me enviaron un paquete lleno de sobres de figuritas”, “ Donde enviaste el reclamo a mi tb me salieron falladas”.