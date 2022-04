¿La Coca-Cola tenía cocaína? Broma de Elon Musk revive dudas sobre su receta

En medio de la controversia que ha causado la compra de Twitter por parte de Elon Musk, el también propietario de Tesla bromeó a través de su cuenta en la red social sobre comprar ahora Coca-Cola.

Al principio de esta semana la junta directiva de Twitter anunció que recomendaría aceptar la oferta de 44 mil millones de dólares lanzada por Elon Musk para hacerse con el 100 por ciento de las acciones de Twitter, y ahora el magnate sudafricano escribió en sus redes sociales que su próximo objetivo es nada más y nada menos que Coca-Cola.

Con el estilo que caracteriza al dueño de Tesla, escribió en su cuenta de Twitter que compraría Coca-Cola para volver a poner en ella cocaína. De inmediato los seguidores del empresario comenzaron a darle ideas de futuras compras que podría hacer para mejorar productos y hasta países.

Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in — Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2022

Pero más allá de la broma de Musk, su idea reavivó una vieja duda sobre la fórmula el refresco más vendido del mundo.

¿La Coca-Cola tuvo cocaína en su fórmula?

Aunque parezca difícil de creer, la fórmula original de Coca-Cola sí tenía entre sus ingredientes cocaína, debido a que se producía con extracto de la hoja de coca.

Lo anterior se debe a que John Pemberton, el farmacéutico estadounidense creó la primera fórmula de la bebida, había desarrollado una adicción a la morfina debido a las heridas que sufrió en la Guerra Civil de EU y creó el brebaje como una solución para sus dolores.

Sin embargo, de acuerdo con la información que se conoce, la concentración de cocaína era de sólo nueve miligramos por un vaso, y posteriormente se retiró de la fórmula.

Cabe mencionar que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX era común la fabricación de bebidas que incluyeran hojas de coca en su fórmula, como Vin Mariani, un producto francés que consistía en extracto de coca mezclado con vino tinto, creado por el químico francés Angelo Mariani, quien la creó en 1863.

Hasta la fecha Coca-Cola nunca ha revelado todos los ingrediente que ocupa en la fórmula actual del refresco más vendido a nivel mundial, y aunque la competencia podría ser la razón más obvia, aún se especula que realmente se debe a que contiene ingredientes que fomentan su consumo. Por su parte, la empresa se limita a especificar en su página de internet que su bebida no contiene sustancias nocivas.