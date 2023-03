Jóvenes se accidentan, por distracción de conductora al voltear a ver el teléfono

Miles de jóvenes en algunas ocasiones inconscientes graban videos para después compartirlos en las redes sociales, existen quien los graban en lugares peligroso o en condiciones en las que ponen en riesgo sus vidas.

Y esto fue lo que sucedió cinco jóvenes quienes grabaron sus propio accidente en vivo mientras grababan un video que seguramente subieran a alguna red social.

Durante el video se ve que la conductora de la camioneta fija su atención en el celular de su amiga que va de copiloto y en el momento que empieza cantar en lugar de poner atención al volante al ir conduciendo por el camino por el cual transitaban para entonces viene la desgracia por el descuido principalmente de la conductora y también las acompañantes quienes por sentido común la hubieran exhortado aponer atención al ir conduciendo.

En un instante el rostro de las adolescentes pasó de la alegría al miedo y la desesperación y se escucha los gritos de las demás la voz de la conductora que dice “El carro de mi papá, el carro de mi papá”.

Mientras las jovencitas trataba de ponerse en calma el celular no dejaba de grabar posterior a la volcadura por eso se ve lo sucedido en el interior del vehículo mientras las chicas tratan de ponerse en calma.

Afortunadamente las cuatro chicas salieron ilesas pero con un gran susto de sus vidas, el video ya cuenta con miles de reproducciones y reacciones por parte de los internautas, estos son algunos comentarios.

“Salieron a dar una vuelta y dieron cinco”, “Y no estaba con cinturón”, “Que irresponsabilidad de estas chicas”, “Que bueno que no hubo desgracias que lamentar”, “Y si hubieran muerto, no estaría el video en la red”.