Hombre ayuda a siervo para que no fuera tragado por enorme reptil

Miles de usuarios en Tiktok quedaron sorprendidos luego de presenciar un video en que se muestra como una anaconda está enrollada sobre el cuerpo de este siervo tratando de asfixiarlo, pero por fortuna en la grabación se aprecia que alguien lo ayuda, ya que solo se ve que alguien está golpeando a la enorme serpiente con una rama, para que soltara al vanadito.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

En este video ahora los protagonistas son un reptil y un siervo, quien este último casi está por ser asfixiado, pero fue ayudado por una persona que pasaba por la carretera.

Posteriormente, se vuelve a preciar que la persona insiste con la rama en ayudar al siervo, solo que en esta ocasión la enorme víbora se levanta y trata de morder a quien la está molestando, es de pensar que el sujeto nunca imagino vivir esta experiencia aterradora de que esta serpiente intento atacarlo también a él.

El video fue compartido por el usuario en Tiktok @animalshorts65 al compartir el videoclip con los internautas de esta red quedaron sorprendidos al ver esta escena en medio de una carretera.

@animalsshorts65 #snake #derr #fyp #newtrend #tiktokforyou #animals #foryou #tiktok #new #trend #animalslover #tiktokforyoustage #tiktokviral #viraltiktok #animals #animalsattack #tiktokforyoustage #tiktokviral #tiktokviral #jungle #newtrend #fyp #animals #fyp ♬ original sound - animals

Se cree que el hombre que ayudo al siervo quedo contento, ya que este reptil no pudo lograr su cometido gracias a la ayuda de esta persona que logro que soltara al animal, posteriormente la serpiente se perdió entre la maleza y el siervo se retiró a toda prisa de ese lugar.

Te puede interesar: Vuelo de OVNI es captado por cámaras de seguridad en Tepoztlán, Morelos

Los internautas no esperaron y dejaron sus comentarios: “Así es la vida salvaje”, “El hombre le quito la comida a la anaconda, no debería haber hecho eso”, “La serpiente en esa condición de hambre puede atacar hasta a una persona”, “Otra oportunidad de vida para el siervo”, “Aquí sobrevive el más fuerte”, “Cuidado con un apretón de esos reptiles”, “El hombre metiéndose donde no le hablan”.