[VIDEO] ¡Chiiin, chiiin! Esta es la historia del video del globo que tiró un tinaco y la “puerta negra”

LEÓN, Gto. (OEM-Informex). El Festival Internacional del Globo de León, ha dejado otro momento más para la posteridad, a lo largo de su historia el FIG siempre ha regalado escenas para el recuerdo, pero sin duda el momento en que un globo tiró un tinaco en la colonia Real del Valle, por lo menos permanecerá en lo que resta del año, los memes, los tik toks y parodias que se encargarán de que este momento perdure todavía por un buen tiempo.

En ningún momento, Evelyn Paulina se imaginó que tanto su video en donde captó el momento exacto en el que un globo aerostático derriba un tinaco y un calentador solar, así como su frase “chiiin, chiiin” se volverían virales en menos de 24 horas.

No lo sospechaba porque el video solo lo había compartido a algunos familiares por WhatsApp y les había pedido que no lo distribuyeran a nadie más por medio a represalias por parte del festival; además, cuando subió el clip no había habilitado la opción de compartir, pero eso no fue impedimento para que éste fuera visto, pues en sólo unas horas tenía a cientos de personas etiquetadas y tenía más de mil comentarios en su publicación; el video estaba comenzando a rolar por el mundo digital.

En entrevista exclusiva con Organización Editorial Mexicana , la leonesa Evelyn Paulina contó la historia detrás del video que sigue siendo viral e incluso su frase “chiiin, chiiin” ha sido capturada y convertida en ringtone para llamadas y mensajes en teléfonos celulares, incluso ya piensa en registrar ese video que surgió por mera casualidad.

“Estaba dormida y mi hija me dijo ‘mamá, va a caer un globo’, entonces salí y venía el globo muy bajito, entonces alcancé a grabar todo”, relató la mujer.

Cuando Evelyn vio que el globo se dirigiría hacia las casas de su colonia, pensó que iba a bajar por acá atrás, por ahí se encuentra un campito de futbol, pero no fue sí y decidió seguir grabando y ver como se estampó en la marquesina de la casa de enfrente de la suya y luego se llevó el tinaco y fue cuando salió su frase ‘chiiin’, ‘chiiin’.

La creadora del video viral contó que el globo aerostático no solo derribó el tinaco de la casa, sino que también tumbó el calentador solar de la casa de sus vecinos, quienes son los dueños de la tienda en donde trabaja su hijo.

El video que Evelin grabó parea algunos mostraba una situación dramática y para otros chusca, lo cierto es que dejó varias interrogantes, como si los organizadores del festival pagarían las afectaciones provocadas por el globo, si en su trayecto la aeronave siguió derribando más tinacos y si la tripulación llegó con bien a su destino.

¿Y LA PUERTA NEGRA?

Sin embargo, otra pregunta surgió entre los internautas: ¿para qué sirve la puerta negra que está en el segundo piso de la casa en donde el tinaco fue derribado? El propietario de la casa Martín Ramírez develó el enigma y contó que esa puerta fue colocada ahí porque es por donde lo suben los muebles que compran, ya que en la planta baja habilitaron una tienda y para evitar mover anaqueles y productos, por ello construyeron esa puerta.

La llamó la puerta mágica, ya que se ubican en un cerro tienen dos niveles y por dentro no caben los muebles por eso se hizo esa ya famosa “puerta negra”.

También aclaró que nadie se estaba bañando en el momento del accidente, pues nadie se encontraba en el domicilio ya que sale a trabajar desde las 5:00am y declaró que lleva año y medio viviendo en dicha colonia.

Sí PAGARÁN LOS DAÑOS

El propietario del domicilió también confirmó que asistió al Festival Internacional del Globo, y no imaginó que los organizadores del FIG ya estuvieran al tanto del accidente, gracias al video que en esos momentos se estaba comenzando a viralizar.

Por lo que acordaron pagar los daños ocasionados por el globo, serán pagados el próximo martes, en donde les será reinstalado el tinaco y el calentador solar afectados.