Conejo y Perro se pelean y se muerden uno al otro

Una vez más fue compartido un video en TikTok por el usuario @sofcorde, en donde dos animalitos un perro y un conejo fueron grabados en una peculiar escena en donde ambos se están peleando a mordidas, la grabación al ser difundida en esta red de inmediato los usuarios se sorprendieron con este clip, creyendo que los conejos eran tranquilos.

El tener mascotas no siempre es fácil tener un perro y un conejo puede tornarse complicada a pesar de que ambos son de carácter afable, es bien cierto que los conejos son tranquilos, pero deber ser muy cuidadoso con cualquier interacción y más si es un perro juguetón, ya que el conejo por sentirse presa hará todo lo necesario para defenderse ya que esa es parte de su naturaleza.

La grabación muestra que la mujer una mujer al parecer la dueña graba al conejo que esta come tranquilo su alimento, pero se siente amenazado por el Luky, el conejo al verlo en su espacio y cerca de su alimento se le dejo ir a mordidas, mientras la mujer que es testigo de esta pelea lo único que hace es gritarle al luky que lo van a morder y que salga de ahí, en esta escena también se logra ver un pequeño gato que quiere ser participe de esta pelea, pero choca contra el vidrio del pasillo y queda tirado sobre el pasto.

#viral #fyp #lentejas #conejos ♬ original sound - Soficor @sofcorde Sal de ahí Luki 🤧 #mascotas

Tras la pelea algunos de los internautas reaccionaron de manera graciosa y otros le escribieron a la mujer de ser consiente ante esta situación.

“Perdón por luki pero me dio gracia como el bad bunny lo atacó”, “Si Io muerde no me llore”, “El gato intentando entrar”, “ A quien iría a defender el gato” , “El gato dándose contra el vidrio”, “El verdadero bad bunny” , “Se me quitaron las ganas de tener un conejo”, hasta el momento el video ya tiene más de veinte millones de reproducciones.