Ayudan a joven en silla de ruedas a ver a Rammstein en primera fila

Irapuato, Gto.- Así se vio en el video en TikTok donde los fans apoyaron para que la joven viera de cera a los integrantes de esta banda alemana Rammstein, que son sus artistas favoritos.

La protagonista de este video viral fue una joven que utiliza una silla de ruedas para moverse, se dice que la chica había llegado al concierto de esta banda, sin importarle que la gran cantidad de fans y ni su condición física le impediría ver de cerca este espectáculo musical.

Los fans al ver a esta chica, sin pensarlo realizaron un noble gesto que acaparo las miradas en la popular red social, al ver como levantaban los jóvenes la silla de rudas y guiarla hacia la primera fila de este concierto para que ella tuviera la mejor vista y vivir esa gran experiencia de estar cerca de sus ídolos musicales, e inclusive personal de seguridad privada también colaboro en ayudar a esta joven.

@lachinabueno #rammstein #rammsteinlive #rammsteinconcert ♬ Beat Automotivo Tan Tan Tan Viral - WZ Beat

No cabe duda que los conciertos logran convocar a miles de personas que abarrotan los recintos musicales, estadios y grandes foros en donde se presentan, como sucedió con esta banda alemana Rammstein, que se presento en el foro Sol en la Ciudad de México, en donde se ve esta multitud que ayuda a esta chica con discapacidad a que estuviera en uno de los mejores lugares para apreciar a sus artistas.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

El video hasta el momento lleva 2 millones de visualizaciones en esta red social e TikTok, que compartió la usuaria @Lachinabueno, estas son algunas reacciones de los usuarios de la red que han dejado sus comentarios como “Como mi México no hay 2″,Eso la humanidad existe.... La reina llega pq llega, chida la banda y a los que respetaba los niños , muchos dirán a qué van . pero son su banda favorita, no sé como sobrevivo a los empujones masivos, y yo aquí no queriendo ir por miedo a qué me aplasten en mi silla, fueron algunas reacciones de los seguidores a la publicación.