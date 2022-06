Acude a cortar la luz por falta de pago, pero encuentra una nota en el medidor que le hizo llorar

El trabajador del servicio de luz no dudo en compartir las palabras que dejo este padre de familia en el medidor.

Este es el caso de un hombre que no dudo en dejar unas palabras en el medidor de luz de su casa para evitar que le cortaran el servicio por falta de pago, “Por favor, no me corten la luz, me quede sin trabajo, estoy solo con mis dos hijas, en cuento pueda voy a pagar la luz, por favor gracias”

Esto es lo que se leyó en la hojita que estaba pegada en uno de los medidores de una casa y el trabajador no dudo en compartir la imagen para generar consciencia.

El trabajador de la luz compartió la foto pidiendo que apoyen a este padre de familia, que no tenia dinero ni para pagar las cuentas de los demás servicios.

Comenta que esta carta la encontré en la caja del medido me gustaría darle una mano a este hombre el no sabe nada, ni va saber quien se la pago, pero se va a encontrar un lindo regalo del día del padre. Ayúdenme por favor, puso en la mencionada red social.

La respuesta fue muy pronta Gracias a Dios encontró muchas personas de buen corazón que se sumaron a su petición y decidieron apoyar una buena causa, todos hicieron una colecta y le entregaron todo al padre de familia, esto sucedió en Argentina en el barrio de la Punta.

Los comentario no se hicieron esperar y en su mayoría apoyan el buen actuar de las personas que todavía tiene un buen corazón por ayudar a su prójimo en estas situaciones.

Un noble acto que cualquier debe entender pues por la pandemia y ahora la crisis económica mundial hay muchos que no la pasan bien, así que si en un momento tienes la oportunidad de ayudar a alguien no lo dudes, hoy por ellos mañana por ti.