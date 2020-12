León, Guanajuato.- Un agente de tránsito de la ciudad de León, del cual se desconoce su nombre fue filmado interpretando muy a su estilo la canción El León Rey Duerme Ya, del clásico Disney El Rey León y la balada compuesta por Freddie Mercury, We Are The Champions.

#FelizLunes Tránsito de León muestra su lado artístico



Recibe las noticias en tu celular, ÚNETE a nuestro canal de #Telegram😉 ➡ https://t.co/CafwIHfnhJ pic.twitter.com/ZvgJX324AE — El Sol de León (@soldleon) December 21, 2020

El escenario del funcionario público son las calles.

Aunque en esta ocasión llegaron a El Sol de León los videos en exclusiva, no es la primera vez que un servidor público muestre sus dotes artísticos.

