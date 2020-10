[Video] “Me estás lastimando, me estás lastimando”, abuelita detiene a delincuente

Quién dijo que la edad es un impedimento para defenderse de cualquier peligro, pues Lorenza Marrujo demostró que pese a tener 67 años, aún se encuentra en condiciones de hacerle frente a la delincuencia que quiera ponerla en peligro a ella o a cualquiera de sus seres queridos.

Y es que con sólo metro y medio de estatura, recordó sus 26 años de entrenamiento en artes marciales, específicamente de jiu-jitsu, para defender a su amiga que se encontraba asechada por un delincuente que había ingresado a su departamento.

De acuerdo con la cadena CBS de Los Ángeles los hechos ocurrieron en Fontana (California, EE.UU.), en un complejo en el que habitan personas mayores.

Según la narración de la propia mujer, al ver acercarse al sujeto le advirtió que retrocediera de inmediato, pues buscaba irrumpir en su departamento, pero al verse descubierta salió del lugar pero no para irse del sitio, sino para dirigirse a la morada de Elizabeth McCray, de 81 años, amiga y vecina de Marrujo.

⬇️Da clic aquí⬇️

Doble Vía [Video] Propuesta de matrimonio sale de control y novio termina en el agua

Tras ingresar al segundo apartamento, la víctima fue sacudida por el agresor hasta terminar en el suelo, pero el sujeto no consideró que su primera víctima pudo escuchar los gritos de su amiga y sin dudarlo un segundo decidió acudir en su auxilio.

Tras interponerse entre ambos, Marrujo saltó sobre el victimario, lo golpeó y colocó su bastón en la garganta el hombre , pero decidió cambiar de posición para sujetarlo con las manos y evitar matar al intruso.

“Me estás lastimando, me estás lastimando”, señaló el agresor tras levantarse y fallar en querer torcer la mano de la mujer que respondió que no le importaba lo que le pasara al hombre, además de reclamarle que no tenía derecho de lastimar a una persona mayor.

⬇️Da clic aquí⬇️

Doble Vía Aquí la relación entre Nostradamus, Donald Trump y el Covid-19

Por su parte McCray al principio sintió miedo pues le pedía a su amita tener cuidado pues él las podría matar, a lo que Marrujo respondió que no sería esa noche incluso aseveró: "No esperaba que esa pequeña dama fuera tan valiente".

Al llegar al sitio, los uniformados se mostraron sorprendidos por la escena de la mujer sometiendo al agresor, pese a ello la policía recomendó a la gente no involucrarse en enfrentamientos cuando se encuentren en situaciones de peligro.

Finalmente la víctima de 87 años fue trasladada a un hospital para ser atendida pese a no sufrir lesiones de gravedad, mientras que el sospechoso fue puesto a disposición de las autoridades sin ninguna lesión.