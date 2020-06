[Video] Espectacular avistamiento de ‘OVNIs’ en el cielo de Miami

En redes quedó registrado un espectacular avistamiento de objetos voladores no identificados (OVNIs) que provocó diferentes reacciones.

Fue en redes sociales donde circuló un video que, según la información, fue registrado en el cielo de Miami, Florida.

Varios perfiles compartieron el espectáculo nocturno en el que, una serie conformada por seis luces, de origen desconocido, se mueven.





El clip muestra unos pocos segundos las luces hasta que estas se dispersan y desaparecen por completo.

Este año ha sido uno de los que más avistamientos han sido compartidos en redes sociales. Esto de la mano de que se levantaron más sospechas al respecto con los videos que compartió, de manera oficial, el Pentágono.