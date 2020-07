Vida moderna: la nueva generación de nativos digitales

La obsesión que provocan los dispositivos digitales en las personas ha impactado bastante en la vida del emprendedor y tecnólogo, Santiago Bilinkis, a consecuencia de esto, lo llevó a realizar una investigación y profundizar más para conocer las diversas problemáticas derivadas del internet y aparatos como el celular, tabletas y computadoras.

Santiago, originario de Buenos Aires, Argentina, actualmente es fundador de diversas compañías en Latinoamérica, ha hecho diferentes libros sobre la divulgación tecnológica, sin embargo, en los últimos años ha optado por investigar el fenómeno de obsesión que la gran mayoría de las personas tienen con todo aparato digital.

“A partir de esta observación que hice, de que la mayoría de los lugares donde vamos la gente está más preocupada por lo que está pasando en sus pantallas, que lo que sucede a su alrededor y eso terminé plasmándolo en una Guía para Sobrevivir al Presente: Atrapados en la Era Digital, donde hablo justamente de cómo se gestó todo este sistema de hackeo de nuestra atención del cual la mayoría de las plataformas que utilizamos no tienen totalmente cautivamos y pendientes sobre lo que pasa en las redes”, explicó.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Doble Vía Dengue: qué es, cómo se transmite y sus síntomas

Profundo impacto

Dicho libro no solamente se basa en cómo los dispositivos digitales han afectado a los menores de edad al utilizarlos en una edad no apropiada y consciente, sino también plasma el impacto que se crea en la concentración del cerebro, así como también sobre las relaciones humanas, entre otros ámbitos importantes para reflexionar acerca de diferentes situaciones.

“Un adulto que se crió sin celular hoy hay un problema gigante, pero para un niño que arranca con esto, muchas veces antes de cumplir un año, ya es un problema. Un tercio de los chicos actualmente usan celulares y tabletas antes de cumplir un año, y casi 100% de los chicos usan tabletas al cumplir los dos años de edad. Esto tiene un impacto en una mente que está en formación”, contó.

Lamentablemente, un tercio de los menores utilizan dispositivos antes de cumplir un año, precisó, pues lo correcto es que, a partir de los dos años pueden hacer uso de esta tecnología solamente una hora, pero contenido seleccionado y supervisado por los adultos, y a los cinco años es un poco más amplio, pero con la misma vigilancia de los padres.

“En parte, el problema que tenemos es que hoy en día el desafío de ser padres en el contexto laboral actual de las demandas de la vida moderna y nuestra obsesión con las redes es muy demandante. Para los adultos es muy cómodo darles a sus hijos el celular y entretenerlos con vídeos de YouTube, es entonces el gran problema porque utilizan el “chupe electrónico” para mantener a los chicos distraídos y poder estar la vida adulta sin tener que preocuparse de ellos”, detalló.

Para Bilinkis lo fundamental es perder la ingenuidad con la que se utiliza el teléfono móvil, ser más conscientes y tener mayor cuidado de los problemas y peligros que implica, indicó, además entender cómo funcionan las plataformas que diariamente las personas consumen.

“Un celular es la herramienta más poderosa inventada y sin embargo, la usamos con mucho descuido sin ser conscientes de los problemas y peligros que implica, pero tampoco se trata de dejar la tecnología, ni de dar de baja las redes sociales, pero sí tenemos que comprender que el celular es la primera herramienta que cuando la empiezas a usar, la herramienta te empieza a usar a ti”, aseguró.

Los riesgos

Navegar en el internet implica bastantes riesgos, así como se presentan en los espacios públicos, en la vida real y fuera del mundo digital, pues el experto considera que así como las personas corren el riesgo de ser estafadas en la calle, o tener algún contacto con una persona de falsa identidad, esto también puede suceder pero a través de la pantalla, de los dispositivos electrónicos con acceso a la red.

“Montones de peligros de la calle se repiten en internet, pero soltamos a nuestros hijos con un año y medio sin ningún acompañamiento, ni explicación, entonces ese es el otro problema, no es un tema de cantidad de horas, sino que los padres no educamos a nuestros hijos en el uso de las redes, y la principal razón es que los propios adultos también no entienden cómo funcionan las redes, ni cómo manipula su sistema psicológico”, aclaró.

Invitación

Por otra parte, el tecnologista mencionó que este próximo 24 de julio impartirá una conferencia en un simposio donde los asistentes de manera virtual podrán conocer más a fondo sobre su investigación que plasmó en el libro Guía para Sobrevivir al Presente: Atrapados en la Era Digital.

La charla está disponible a las 15:00 horas (hora de Ciudad de México), y se centrará en el tema de: los padres analógicos criando hijos digitales: El impacto de las pantallas en los niños. Además, participarán especialistas de otras áreas.

“En el simposio quiero que la gente entienda por qué nos está pasando esto, y esto no es solo especifico en los chicos, sino también cómo funciona el mecanismo por el cual las redes sociales, las plataformas, mensajerías logran tenerlos constantemente cautivados y distraídos, entonces hay mucho material de investigación científica y cuáles son los mecanismos, para lograr este efecto de que estemos más tiempo en el teléfono que en otra cosa”, contó.