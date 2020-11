¿Te gusta el cine? Esta empresa paga 50 mil pesos por ver 25 películas

Si eres amante del séptimo arte y pensabas que el trabajo perfecto no existía, esta opción es para ti, pues la empresa Reviews ofrece aproximadamente 50 mil pesos a quien vea 25 películas en 25 días.

If “holiday spirit” is your middle name, we’ve got the perfect gig for you! There are 14 days left to apply for a chance to get paid $2,500 to watch 25 holiday movies in 25 days! https://t.co/omMrusBYLK#HolidayDreamJob pic.twitter.com/SoyeAVjxUv — Reviews.org (@reviews_org) November 20, 2020

Esta empresa que se dedica a la realización de reseñas de una gran variedad de productos y servicios, en esta ocasión busca la mejor película navideña de la historia, por lo que ya se encuentra a la caza de los mejores perfiles para cumplir con esta tarea.

Los seleccionados podrán elegir las cintas que ellos consideren, esto con el fin de responder una breve encuesta para finalmente disfrutar de su paga, además de una suscripción anual a las plataformas de Netflix, Amazon Prime, HBO Max y Disney+.

Dentro de los títulos a evaluar se encuentran las cintas: Solo en casa, Frosty el Muñeco de Nieve, La santa claus, Duende, Klaus, Una historia de navidad, Rudolph el reno de nariz roja, Rise of the Guardians, El expreso Polar, Un villancico, Las vacaciones, Navidad con los Kranks, Vacaciones de Navidad de National Lampoon, Arthur Navidad, Cómo el Grinch robó la Navidad (1967), El Grinch (2018), Milagro en la calle 34, Es una vida maravillosa, Resuena todo el camino, Una Navidad de Charlie Brown, Adornen los Salones, Amor en realidad, Últimas vacaciones, Cuatro Navidades y Cuento de Navidad de los Muppets.

Pero si es demasiada navidad, la lista incluye algunos títulos de películas de Año Nuevo que el ganador puede considerar, entre ellas: Vispera de Año Nuevo, Cuando harry conoció a Sally, Alquilar, Mientras dormías, Las vacaciones, El diario de Bridget Jones, Insomnio en Seattle, Holiday Inn, Un asunto que hay que recordar, Ya era hora y Fechas y detalles.

Si buscas obtener un lugar en este empleo sólo tienes que llenar un formulario en el sitio https://www.reviews.org/tv-service/holiday-movie-dream-job/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=holidaydreamjob , ser mayor de edad, contar con un permiso de trabajo en Estados Unidos y lo más importante que es un dispositivo con acceso a streaming.

Los interesados tienen hasta el 4 de diciembre para postularse y el afortunado ganador será dado a conocer el 7 de diciembre mediante su canal de Youtube.

Durante la convocatoria incluso bromean con que lo puedes hacer desde casa y que ellos no le dirán nada a los jefes de quienes resulten seleccionados; también juegan con que los ganadores podrán colocar en su currículum el título “Chief Holiday Cheermeister”.

Finalmente, la empresa señala que el ganador será contactado por correo electrónico después del anuncio público en su canal de Youtube y tendrá siete días para aceptar o rechazar la oferta de trabajo.