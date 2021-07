"Si la empresa me obliga me vacuno, si no, no", dice leonés mientras vacaciona en Acapulco

El Secretario de Trabajo en Guerrero, Óscar Rangel Miravete, pidió al sector empresarial sancionar a todo trabajador que se niegue vacunar contra el Covid-19, pues está poniendo en riesgo a los que si se cuidan y se quieran aplicar el biológico pero no han podido porque aun no llega su etapa.

Y es, que un turista proveniente del León, Guanajuato y que vacaciona en Acapulco con su familia, dijo que no se vacunará sólo si la plaza donde labora lo obliga hacerlo sino no lo hará.

“Los que se enferman sólo los que están diabético del corazón, defensas bajas, SIDA y otras cosas o si al alcanzó se muere el 1 por ciento de las personas, de 100 uno se muere y si me muero dejó las manos en Dios”, dice el turista que llegaba a la playa papagayo con cartón de cervezas.

El turista, quien dijo llamarse Nicolás y de 37 años, estaba sin cubre bocas y dice que tampoco ayuda protegerse del Covid-19. “Esto (cubre bocas) tampoco te salva, pero no me voy a vacunar si me obliga la empresa y que me diga mi patrón, te vacunas o te despido, pues me tengo que vacunar a la fuerza”.

En ese sentido, el Secretario del Trabajo, Oscar Rangel, que si un trabajador no quiere vacunarse se debe de aplicar por parte de la empresa una medida restrictiva.

Si la persona teniendo la posibilidad se niega a vacunar entonces si cualquier empresa puede exigirle al trabajador que se vacune porque está poniendo en riesgo a los demás, una escuela puede ser lo mismo y un padre de familia puede hacer lo mismo. La vacuna científicamente está avalada y cualquier persona que niega a vacunarse está cometiendo un problema de riesgo social que no debemos tolerar. Óscar Rangel

Asimismo recomendó que los empresarios deben de permitir a un trabajador que tenga los síntomas del Covid-19, salir para que acudan a un centro de vacunación e inmunizarse.

“Si Alguien se siente mal y tiene algún síntoma y quiere ir a vacunarse es evidente que lo tienen que dejar salir en ese momento hacerse la prueba”.

Rangel Miravete, aseguró que si un trabajador es sancionado porque se salió a vacunar contra el Covid -19, entonces la dependencia a su cargo intervendrá inmediatamente y se le hará saber a la empresa que no tiene derecho a sancionar.

“Vamos a hablar con los empresarios para que si de alguna manera quieren sancionar algún trabajador de qué por algún motivo siente algún síntoma y necesitan salir a vacunarse puedan hacerlo, también estoy de acuerdo en que se puede exigir en el momento de que México pudiera garantizar la vacuna toda la población ahí si podemos entonces exigir a toda las persona que se vacune”.

Añadió que hasta el momento, ante la Secretaría del Trabajó no hay denuncias o quejas de personas que les hayan pedido en sus empresas negarles el permiso para salir vacunarse.

Asimismo aclaró que no se ha autorizado a las empresas que para la contratación de un trabajador se les obligue realizarse el examen para descartar Covid-19.

“No es un requisito, porque tú te puedes hacer el examen hoy y entras a trabajar mañana y pasado mañana ingresas a un establecimiento y te puedes contagiar, no hay ninguna garantía y no es lo mismo cuando vas a viajar en un vuelo de 14 horas con otras personas, ahí si te puedes hacer el examen antes, pero aquí es irrelevante porque te lo pueden hacer hoy y te vas en un autobús y te puedes contagiar”, precisó y aclaró que no puede ser un requisito porque sería discriminatorio.

A su vez, el presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas turística de Acapulco (AHETA), Alejandro Domínguez dijo en entrevista que se le dará a los trabajadores del sector hotelero todas las facilidades para que puedan acudir a los centros de vacunación inmunizarse.

“Mal haríamos y no otorgáramos este permiso, somos los primeros interesados para que nuestro equipo de colaboradores se vacunen y por supuesto que vamos a dar todas las facilidades a la gente para que puedan ir a vacunarse”, aseguró.

El líder de los hoteleros, comentó que incluso van a realizar roles para que los trabajadores vayan a vacunarse el día que les corresponda aplicarse la dosis.