Rocky, el Hachiko de Irapuato

Se llama Rocky, pero bien pudo haber sido el Hachiko de Irapuato. Lo diferente es que este perro pitbull pudo reunirse con su dueño dos años después, incluso tras haber vencido a la muerte. Esta es su historia.

Rocky es un pitbull que tiene seis años de edad. Fue acogido por una familia amorosa que lo llevó a su casa a convivir con otros perros, los cuales eran sus hermanos. Parecía todo perfecto para Rocky, hasta que un día su dueño sufrió un accidente y la vida de todos dio un giro de 180 grados.

Debido a que el dueño de Rocky, un hombre de oficio contador y de nombre Jorge Rodríguez, necesitaba viajar al extranjero para rehabilitarse por el accidente sufrido, tuvo que dejar muchas cosas en Irapuato y también a sus perros. Fue así que Rocky se quedó bajo resguardo con una familia que supuestamente era de mucha confianza, con la cual incluso se acordó que le depositarían para el alimento y tratamientos que requiriera.

El perro fue atendido de sus lesiones.

Los primeros meses todo transcurrió de manera normal, pero la situación se tornó sospechosa para Jorge y su familia, cuando desde octubre perdieron contacto con sus conocidos a quienes le habían confiado a Rocky.

Jorge, ya recuperado y de regreso en Irapuato, fue a buscarlos a su casa, pero nunca lo recibieron. Tampoco le contestaban los mensajes de WhatsApp. Toda comunicación se perdió y por ende no volvió a saber de su perro.

A la deriva

El pasado martes 12 de abril, vecinos del fraccionamiento El Encanto encontraron a un perro malherido. Estaba sangrado, tenía heridas en su cuerpo y cabeza e incluso tenía un fuerte infección en los ojos, al grado de que incluso tenía gusanos en éstos.

Juan Armando Aguilar, uno de los vecinos de El Encanto, junto con su familia, se apiadó del perro y lo recogieron. De inmediato buscaron un veterinario para que se hiciera cargo de él.

La recuperación de Rocky fue paulatina.

El diagnóstico del veterinario fue certero: el perro presentaba lesiones en la mandíbula, perforaciones en el cuerpo, laceraciones y los ojos se le engusanaron, lo que le provocaron una fuerte infección con pus, además de que presentaba un estado de desnutrición y deshidratación avanzado, como si hubiera vagado varios meses, como si hubiera estado a la deriva. Un primer diagnóstico indicó que o había sido atacado por varios perros a la vez o bien, pudo haber sido usado para entrenar a perros de pelea, pues estaba muy maltratado.

Juan Armando y su familia no podían quedarse con el perro que rescataron, pues ya no tenían espacio en su casa para atender a uno más. Fue así que tanto él como Salvador, otro de los rescatistas, hicieron publicaciones en el grupo de Facebook “Perritos Perdidos” para relatar que estaba en adopción ese perro que estaba en tratamiento de recuperación.

La corazonada

Jorge Rodríguez siempre tuvo la corazonada de que Rocky estaba en problemas. Por ello se dio de alta en varios grupos de Facebook, uno de ellos “Perritos Perdidos”, para ver si por ahí aparecía el suyo, ese que dejó encargado y del que no volvió a saber más de él.

Fue entonces que Jorge vio la publicación que realizaron Juan Armando y Salvador y se animó a preguntarles que se de pura casualidad el perro no respondía al nombre de Rocky. Salvador le respondió que estaba bajo los efectos del tratamiento y sedado, por lo que no respondía a ningún llamado.

Ahora Rocky ya está de vuelta en su casa.

Poco a poco el perro fue respondiendo, pero la sorpresa mayor fue cuando Juan Armando y Salvador lo llamaron Rocky y comenzó a mover la cola. Era Rocky y estaba a nada de reencontrarse con su dueño.

Jorge, Juan Armando y Salvador compartieron teléfonos, para que una vez que Rocky se recuperara del tratamiento, pues además de ser atendido fue desparasitado y vacunado, poder concretar el esperado reencuentro.

Y por fin se dio. Rocky regresó con su familia, esa a la que no veía desde hacía dos años. No volvió como cuando se fue, pero lo importantes es que hubo ese esperado reencuentro, que pudo darse gracias al rescate de Juan Armando y Salvador. Rocky no dejaba de mover la cola, mientras Jorge y su familia lo esperaban para volver a casa, como cuando todo era normal, como cuando todos estaban juntos.